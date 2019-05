Cumple 25 años de “sobar vientres” para ayudar a futuras madres

KANTUNILKÍN (Infoqroo).- A los 61 años, la señora Margarita Canul Baas descubrió que tiene un don como “sobadora de vientres”.

Desde hace 25 años ayuda a muchas mujeres de Cancún, Playa del Carmen y de las comunidades del municipio a llevar sus embarazos a feliz término.

Hoy, con 86 años, recuerda que las primeras mujeres a las que sobó el vientre fueron sus hijas, luego de que el doctor les dijo que el bebé estaba en mala posición.

Con sus manos, la señora corrigió el problema y sus nietos nacieron sin complicación.

Camino a la maternidad

Hoy, doña Margarita recibe en su casa a embarazadas que llegan desde diversos puntos del estado buscando su ayuda, una “tallada” que les ayude a corregir la mala posición de sus bebés.

“No soy partera“, aclaró. “Solo aprendí a sobar a las mujeres, me buscan cuando la posición del bebé no es la correcta y que por eso pueden tener complicaciones al nacer”.

Afortunadamente, luego de que las atiendo, muchas vienen y me dicen que sus niños nacieron sin problemas, explica.

Te puede interesar: Se entera de su embarazo días antes de dar a luz

Margarita Canul dijo que lleva 25 años sobando a las embarazadas, “empecé con mis hijas cuando el doctor les dijo que está mal la posición de su bebé, sin imaginar que ahora me busquen en mi casa”.

“No cobro por esto, solo recibo lo que me dejan voluntariamente”, indica.

Aunque sus hijas la animaron para que atendiera partos, dijo que no lo hizo porque “siento que eso es otro nivel. No tengo los conocimientos o la preparación, solo puedo sobar y componer la posición del bebé cuando está atravesado en el vientre de la mamá para que tenga un parto sin complicaciones”.