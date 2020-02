Empresarios de Chetumal denuncian constantes amenazas de extorsión

CHETUMAL, Quintana Roo.— Los empresarios de Chetumal no dejan de recibir amenazas de extorsión, no sólo por llamadas telefónicas, sino incluso por mensajes de texto cuando ignoran a los atacantes.

Joaquín Noh Mayo, líder a la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares en Othón P. Blanco, señaló que ese tipo de llamadas y los mensajes de texto son incesantes y en todos los casos exigen a los empresarios la entrega de dinero a cambio de no causarles daño a ellos, sus familiares o bienes.



También dijo que es reprobable que, a pesar de las denuncias al número de emergencias 911 sobre las extorsiones de que son objeto, no pasa de eso, de ser una simple denuncia porque no hay una estrategia de seguridad pública que evite que sigan padeciendo esos ataques.

Es a cualquier hora del día y de forma constante que las amenazas llegan a los teléfonos celulares de los propietarios de ese tipo de giro, pero ya se hizo el llamado general para que no vayan a responder o a hacer algún depósito.

Noh Mayo señaló que la estrategia de Seguridad que sigue Quintana Roo no ha sido la más efectiva, sino la más escandalosa porque en lugar de prevenir hechos delictivos, o siguen ocurriendo o aumentan, como el caso de las extorsiones, robos, asaltos, homicidios, entre muchos otros.

