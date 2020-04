Investigan si fue por Covid-19 la muerte de un policía de Cancún

CANCÚN, Quintana Roo.- Un elemento de la policía turística de Cancún, murió esta madrugada en un hospital de la ciudad, con síntomas de coronavirus Covid-19.

Durante una entrevista, Sarai N., esposa de Weisner N., el policía fallecido, comentó que su esposo empezó a sentirse mal hacía unos días, por lo que fue a consulta a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región 76 y que al hacerle la prueba de Covid-19 y de dengue salió negativo por lo que solo le dieron algunos medicamentos y lo enviaron de vuelta a su casa.

Sin embargo, precisó que anoche comenzó a tener mayores complicaciones respiratorias y dejó de tener movilidad en su cuerpo por lo que enseguida fue llevado por sus familiares al IMSS de la 509, donde fue ingresado de urgencia y horas más tarde falleció.

En un mensaje a través de redes sociales, el titular de la Secretaría estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, confirmó la muerte del elemento y pidió esperar a la confirmación oficial de la causa del deceso.

MUY TRISTES por el muy sensible fallecimiento de nuestro compañero Policia Wayner Flores Trinidad. No adelantaremos juicios si esta relacionado con la pandemia. Las circunstancias iniciales nos dicen que no, pero esperaremos el resultado médico que se nos dará en próximas horas. pic.twitter.com/YhbnSj3AQh