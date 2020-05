La alcaldesa de Benito Juárez suspende desarrollo hotelero en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo.- La mañana de este lunes, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dio a conocer a través de sus cuentas en redes sociales la suspensión de la construcción del proyecto hotelero Gran Solaris Cancún, en un predio a un costado de Fonatur, que colinda con Playa Delfines.

A través de un vídeo distribuido en internet, la alcaldesa señala que desde que asumió la presidencia municipal de Benito Juárez contrajo el compromiso de proteger el medio ambiente, como un elemento fundamental para cuidar el entorno.

La decisión fue tomada tras meses de investigación con expertos en la materia y en cumplimiento a los mandatos legales que rige a su administración. Explicó que se revisó a detalle la documentación y permisos otorgados, para estar seguros de que se cumplan todas normas y reglamentaciones correspondientes.

Añadió que ha instruido al secretario de Ecología y Desarrollo Urbano para presentar públicamente los detalles que soportan, técnica y legalmente esta decisión, y que al tratarse de una situación excepcional plenamente justificada, los empresarios, inversionistas y desarrolladores del municipio podrán estar tranquilos de que se seguirá respetando la ley como hasta ahora.

Finalmente, pidió a todos los desarrolladores prestar atención al tema ambiental, en conformidad con los lineamientos jurídicos que se rigen en el municipio de Benito Juárez.

“Deseo reiterarles a los benitojuarenses mi compromiso en favor de la preservación y disfrute de nuestros espacios y de nuestras playas públicas. No permitiremos ninguna privatización.”

Cabe mencionar que en días pasados, la edil explicó que el predio donde está la construcción está a un costado de Playa Delfines y que eso no perjudica el área de playa pública. También añadió que no se compró durante su administración.

“Quiero que quede muy en claro: nosotros no vendimos el predio, el predio se vende en el 2004; nosotros no dimos licencia de construcción, se da en la administración del 2017; nosotros no resolvemos un juicio administrativo, lo hace otra instancia y lo resuelve en junio del 2019 y notifica al gobierno municipal, y nosotros no entregamos el proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental, porque lo hace una institución federal, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, Semarnat”, precisó.- (Meganews).