PUERTO MORELOS, Quintana Roo.- A partir de este jueves, las autoridades municipales de Puerto Morelos aplicarán medidas más estrictas para enfrentar la Fase 3 de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

También le podría interesar: "Elemento de la Guardia Nacional involucrado en un accidente en Cancún"

Puerto Morelos es uno de los municipios de México con baja o nula transmisión, pero se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen, principales puntos de contagio en la entidad con 386 casos positivos y 46 muertos entre ambos.

Medidas más estrictas en Puerto Morelos por la Fase 3 de la contingencia sanitaria.- (Foto: Infoqroo) Medidas más estrictas en Puerto Morelos por la Fase 3 de la contingencia sanitaria Medidas más estrictas en Puerto Morelos por la Fase 3 de la contingencia sanitaria.- (Foto: Infoqroo) ❮ ❯

De acuerdo con el más reciente comunicado técnico diario que elabora el sector salud, se da a conocer que hasta las 12 horas del 22 de abril, se han notificado 611 casos negativos, 63 en estudio, 426 positivos, 55 defunciones y 119 personas recuperadas de la enfermedad.

Asimismo, refiere que hay 147 casos en aislamiento social, 105 hospitalizados y 55 defunciones; de los casos positivos 143 son mujeres y 283 son hombres.

En el municipio de Benito Juárez, se reportan 317 casos positivos y 34 decesos, mientras que en Solidaridad son 69 casos y 12 decesos, mientras que en Puerto Morelos,se ha registrado un solo caso positivo.

Durante una entrevista, la alcaldesa Laura Fernández Piña anunció que a partir de este jueves se reforzarán las medidas estrictas para reducir al máximo la presencia de personas en las calles del municipio de Puerto Morelos, como parte de las acciones para hacerle frente a la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

Sostuvo que la declaratoria del Gobierno de México de la fase tres de la epidemia, significa mayor propagación del virus, más defunciones y que posiblemente se sature el sistema hospitalario del país, por lo tanto, lo que se logre hacer hoy de manera enérgica, será contundente.

“Puerto Morelos es uno de los municipios de México con baja o nula transmisión, lo que nos permitiría, de seguir con esa tendencia, recobrar la normalidad más pronto de lo esperado, pero ese dependen de lo que hagamos hoy, de que nos quedemos en casa para evitar un brote de la enfermedad en nuestras comunidades, porque no estamos exentos de que eso suceda”, advirtió.

Fernández Piña recordó que solo hay un caso asignado al municipio y no se registró en la localidad, sino que se trató de una residente que viajó a Europa y su regreso a la capital del país, ahí recibió el diagnóstico y la atención requerida.

Por tal motivo, informó que a partir de este jueves habrá cierre permanente de vialidades en todo el municipio, para inhibir la circulación vehicular y que la gente salga a la calle si no es para una emergencia como por ejemplo, la compra de alimentos y medicamentos.

Subrayó que las farmacias, que tienen permitido abrir las 24 horas del día, no pueden vender artículos y productos que no tengan que ver con la salud después de las seis de la tarde, mientras que las ferreterías, que es otro de los negocios esenciales en la actual contingencia, no podrán vender material para la construcción.

“Desde mañana queda estrictamente prohibido que ingrese más de una persona por familia a los supermercados y que entren niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También impondremos restricciones en el transporte público para evitar el contacto entre personas que por pertenecer a una actividad esencial o que acuden a suministrarse de víveres y medicinas, tienen que salir de casa”, indicó.

La alcaldesa señaló que no se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personas en los parques públicos del municipio y que para que se cumplan estas disposiciones, la Policía Quintana Roo de Puerto Morelos y personal de Fiscalización incrementarán sus recorridos de vigilancia, y quien no las acate será sujeto a horas de arresto, sanciones administrativas y hasta clausuras.

“La prioridad en estos momentos es salvar vidas y proteger a los más vulnerables, por eso debemos reducir al máximo la movilidad social y respetar cada una de las medidas puestas en marcha. Con la salud de las personas no se juega, por ello debemos tomar conciencia de la importancia de quedarnos en casa y continuar con los hábitos de higiene. Los sacrificios de hoy serán las recompensas del mañana”, finalizó.

Síguenos en Google Noticias