Roban cervezas y cigarros de una tienda en Kantunilkín

KANTUNILKIN. (Infoqroo).—Más de 2 mil 600 pesos en efectivo, además de cervezas, cigarros y hasta productos de la canasta básica, fueron hurtados de conocido comercio en el centro de la cabecera municipal.

El afectado, Juvencio Moo Chan, relató que ayer, alrededor de las 8 de la noche, cerró su comercio dejando el dinero en efectivo que destinaría para comprar más producto.

Sin embargo, al llegar, alrededor del medio día de este sábado, en el local notó muchas cosas raras.

“Cuando vi lo candados noté que los habían forzados con una cizalla, fui a la caja y me percaté que no había el dinero, se llevaron varias botellas de cerveza, cigarros y hasta productos de la canasta básica, aun no sé cuánto pero estimó que sean más de 10 mil pesos”, relató.