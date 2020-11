Surge grupo de autodefensa en Cancún y amenaza al Crimen Organizado

CANCÚN.- Encapuchados, cargando armas y con chalecos antibalas, un presunto grupo de autodefensa de Quintana Roo difundió un vídeo a en redes sociales para convocar a la ciudadanía a sumarse a su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad en la entidad.

El vídeo, que publicaron en Facebook, estaba acompañado de la siguiente descripción: “Anunciamos nuestro levantamiento en armas a partir del día de hoy 12 de Noviembre debido a que el gobierno no nos garantiza la seguridad que deberían darnos, nos vimos obligados a autodefendernos para nuestra legítima defensa según el artículo 10 de nuestra Constitución política''.

“Somos el grupo táctico operativo de autodefensas de Quintana Roo. Hacemos un llamado a todos los grupos de Cancún, comerciantes, constructoras y empresarios a que no se dejen amedrentar por esos ‘muertos de hambre’ extorsionadores que amenazan a rosti-pollos y negocios de construcciones”, señala uno de los hombres encapuchados, hablando desde detrás de una mesa y usando el escudo del municipio de Benito Juárez.

El sujeto convocó a que los interesados se unan para salir “de cacería” en contra de los extorsionadores.

Aseguran que no son criminales

Además advirtieron al gobierno que no quieren represalias, pues aseguran que no son criminales, sino que son el pueblo unido “que se levanta en armas para autoprotegernos, ya que los policías no nos garantizan la seguridad”.

Aunque no se informa la identidad de estas “autodefensas”, la cuenta de Facebook en donde está este vídeo publicado tiene varias invitaciones a marchas y protestas, incluida una del empresario Carlos Mimenza, quien también se ha adjudicado en ocasiones ser líder de autodefensas en Quintana Roo.- Con información de MegaNews