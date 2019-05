Todas las luchas llevan a un mejor país: “El Mijis”

QUINTANA ROO.—Pedro César Carrizales Becerra (a) “El Mijis” pidió hoy dejar atrás la lucha por los colores, entender que todas las luchas llevan a un país mejor y que, a final de cuentas, se van a lograr todas victorias, sin egos ni protagonismos.

El legislador llegó a Cancún con el objetivo de ofrecer una charla en el auditorio de la Universidad del Caribe para motivar “a los chavos a que participen en la toma de decisiones y que vean lo positivo del nuevo gobierno y de la nueva forma de hacer política”.



“Creo que el hecho de que yo venga del activismo y de la lucha social hace que vean que hago mis iniciativas de realidades, no detrás del escritorio, que se puede salir, cambiar y ser la voz de los sectores que no han sido escuchados, concretar ideas e ideales”, expresó.

“El Mijis” dijo que si los jóvenes quieren influir en la política y en la toma de decisiones deben empezar por perder la capacidad de asombro ni acostumbrarse a todo, a ver ejecutados y linchamientos.



Asimismo, dijo no sentir miedo por lo que hace, pues si antes lo querían matar por un pedazo de terreno, por una lucha tonta, ahora que defiendo algo justo no se va a asustar de una clase política que no está preparada para ver a un ciudadano llegar a puestos de poder.

“Le tienen miedo a lo que representamos”, expresó. La perspectiva que me dio la vida en las calles es que se tiene que trabajar desde las bases, desarrollar un trabajo ejecutivo, con el gobierno municipal, con el estatal y con inclusión, expresó.



Por último, manifestó que, en lugar de temer a quienes han delinquido y cayeron en la cárcel, hay que aprovecharlos para entrar a zonas o llevar programas a los lugares donde los chavos rechazan al gobierno, aprovechar que “la banda” los respeta por haber aguantado en prisión.



Percance al llegar

“El Mijis”sufrió un contratiempo en un hotel de Cancún donde intentaba hospedarse, pues no lo dejaban pasar por su aspecto.