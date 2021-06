Toneladas de sargazo inundan playas de Cancún y Riviera Maya (vídeos)

En las últimas semanas miles de toneladas de sargazo arribaron a las playas de Quintana Roo por lo que espera que este año se rompa el récord de 2018 cuando se recolectaron más de 300,000 toneladas del alga.

El sargazo es una macroalga planctónica que se origina en el mar de los Sargazos, una región del océano Atlántico septentrional.

Investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) creen que el aumento de esta alga, la cual comenzó a arribar a las costas del caribe mexicano en 2014, es debido al cambio climático y por los desechos humanos que se vierten en los mares los cuales están llenos de nutrientes para las algas.

Esteban Amaro, director de la Red de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo, declaró en mayo que este año esperaban una gran cantidad de algas las cuales estarían llegando a finales de mayo y principios de este mes de junio, replicó yahoo.com.

Amaro no estaba equivocado, pues la mancha de sargazo que está llegando estos días es enorme pues según reportó la Universidad del Sur de Florida el miércoles 9 de junio, la superficie era de 3,056 kilómetros cuadrados.

En el informe realizado por la Secretaría de Marina el jueves 10 de junio, de las 47 de las playas que monitorearon 21 se encuentran con un alto nivel de presencia de la talofita.

En redes sociales ya hay varios vídeos y fotos que muestran lo grave de la situación, principalmente en las costas de Quintana Roo, que afectan polos turísticos como Cancún y la Riviera Maya.

11/06/2021 #palladiumKantenah #rivieramaya #mexico

More pictures on the map 2021 / visit our website

Plus de photos sur notre carte 2021 / Visitez notre website! https://t.co/wpro2wlTHk#sargassum #sargazo #sargasses #sargasso #seaweed pic.twitter.com/xi9XdipZ1F