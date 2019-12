Rápido aval al T-MEC

Aprobación con 107 votos a favor y uno en contra

CIUDAD DE MÉXICO.— Los integrantes del Senado de la República aprobaron las modificaciones hechas al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a menos de dos días de que se dieran a conocer luego de la firma de principales negociadores comerciales de los tres países.

El protocolo modificatorio del T-MEC se aprobó con 107 votos a favor y uno en contra, después de una discusión en el pleno que se extendió por aproximadamente dos horas y con señalamientos de los grupos parlamentarios de oposición respecto al proceso tan apresurado para ratificarlo, así como a las modificaciones elaboradas.

En el protocolo se integró un periodo de transición de siete años para que 70% del acero que se utiliza en autos sea fundido en la región, en tanto que en un plazo de 10 años se abrirá una vez más la discusión sobre la propuesta de que 70% del aluminio sea fundido en la región.

“En las reglas de origen para autos y camiones, los congresistas de Estados Unidos querían que acero y aluminio fueran fundidos y vertidos en América del Norte, conforme a esa propuesta se otorgaba un plazo de cinco años en caso del acero para esa adaptación y siete a Aluminio, México considero inviables propuestas referidas”, apuntó el senador al presentar el dictamen.

En materia laboral, se evitó la solicitud de los congresistas norteamericanos para que inspectores de ese país revisaran la aplicación de las normas laborales en empresas mexicanas y en cambio se integra un procedimiento que permitirá que, en caso de una denuncia en materia laboral en algún país, las autoridades de ese país —−en el caso de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social— contarán con 85 días para examinar el caso y tratar de resolverlo.

En caso de que no se resuelva la situación denunciada, se integraría un panel que estaría conformado por tres panelistas, uno de Estados Unidos que sería elegido dentro de una lista por autoridades mexicanas, otro de México elegido por sus contrapartes estadounidenses y un tercero de otro país neutral, que podría ser Canadá, pues también se acordó un sistema similar.

En lo relacionado al medio ambiente, las modificaciones establecen que se recapitalizará el Banco de Desarrollo de América del Norte para otorgar créditos para financiamiento directos y proyectos, en tanto que se eliminó el periodo de 10 años que protegían las patentes de marca de las biomedicinas.

Aunque los grupos parlamentarios del PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN votaron a favor de la aprobación del protocolo modificatorio advirtieron que ocurrió en medio de u proceso legislativo apresurado que no dio oportunidad de establecer un análisis profundo de los cambios, e incluso acusaron a los negociadores mexicanos de no entregar de forma pronta y adecuada la versión en español de este documento.

La Cuarta Transformación (4T) tenía prisa para aprobar en la Cámara Alta del addendum al T-MEC, indica Francisco Garfias, columnista de “Excélsior”, retomando una publicación de The Washington Post.

La urgencia es tanta que Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, le pidió al pleno el miércoles que, sin el requerido análisis, se vote en comisiones y ayer, máximo hoy viernes, vaya al pleno.

Advirtió que si no se acelera el proceso, la ratificación del Tratado —en el que Andrés Manuel López Obrador tiene puestas casi todas sus canicas para recuperar la confianza de los inversionistas— podría irse hasta febrero del año que viene.

La bronca es que cuando Vasconcelos habló, los senadores todavía no tenían en sus manos el documento con las modificaciones que se le hicieron al Tratado.

La prisa por aprobarlo en “fast track” inquietó a los opositores. Querían tiempo para analizarlo. En fila protestaron Miguel Mancera, PRD; Vanessa Rubio, PRI; Alejandra Reynoso, PAN.

El senador del PRI, Carlos Aceves del Olmo, líder del sector obrero, habló fuerte. Dijo que si México aceptó que inspectores estadounidenses hagan revisiones en plantas y empresas afincadas en México, nuestro país debe tener el mismo derecho.

“Están regalando más que Santana”, subrayó.

Vanessa Rubio fue más cauta. Ella leyó la versión en inglés del addendum y apenas lo iba a repasar en español. Le preguntamos sobre la presencia de inspectores gringos en plantas mexicanas, que López Obrador calificó como inaceptable.

Respondió: “Son ‘panelistas laborales’, pero si hay riesgo de que se usen de manera discrecional y no necesariamente técnica. Aunque es cierto que van a tener facultad de inspeccionar, y ahí hay una delgada línea”.

La prisa no parece tener fundamento. El líder en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, confirmó el miércoles que no se votará el T-MEC hasta que no termine el juicio de estitución a Donald Trump.

De acuerdo con el exembajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, el republicano quiere culpar a los demócratas, en el arranque de la primaria, de que el Tratado trilateral no sea ratificado en ambos recintos legislativos “cobrándoles la factura político-electoral en estados y distritos que dependen del comercio con México y Canadá”.

“The Washington Post” hizo un análisis de los ganadores y los perdedores de los ajustes que se le hicieron al T-MEC. Pone a México como perdedor. “Son los que tuvieron que ceder más en las negociaciones”, dice el prestigiado diario estadounidense, de acuerdo con la síntesis del análisis que posteó el exembajador Sarukhán.

A continuación, la traducción textual de los párrafos que mandó:

“Su economía (la de México) está técnicamente en recesión. Lograron el mejor trato posible, pero el claro impulso del USMCA (por sus siglas en inglés) es hacer más difícil para las empresas (especialmente la industria automotriz) cerrar fábricas en los Estados Unidos y Canadá y mudarse por completo a México, donde los costos laborales son más baratos”.

Al caer la noche llegó al Senado el Protocolo Modificatorio al Tratado. Confirma que en los próximos siete años el 70 por ciento del acero debe ser regional (de Estados Unidos) y en diez para el aluminio.

Uno de los objetivos más cacareados de Morena es el de acabar con los privilegios, el favoritismo. Presumen austeridad republicana un día sí y el otro también.

Por eso nos sorprendimos cuando el senador del MC, Juan Zepeda, subió a tribuna para denunciar que en el Senado los aguinaldos se entregaron diferenciados. A unos, sólo les dieron 15 días –el mínimo por Ley– a otros 40, y a algunos –de Morena– hasta 80 días.

Otros senadores se solidarizaron. Kenia López, del PAN, dijo que el Senado era uno de los peores empleadores.

No sólo hacen diferencias, sino que también ya les quitaron los vales de despensa y demás prestaciones.

Lo menos que han visto los empleados de apoyo es una reducción del 30 por ciento de su aguinaldo. Y es que el pago de esta prestación aparece como salario.

Emilio Álvarez Icaza, independiente, y Samuel García, del MC, exigieron la presencia de los administradores para aclarar el punto. Confiamos en que Monreal tomará nota.

Posición positiva

El canciller Marcelo Ebrard se mostró muy positivo con las negociaciones del T-MEC.

Resolución de conflictos

“El gobierno mexicano podrá interponer denuncias ante paneles internacionales, los cuales serán creados para resolver conflictos de abusos o discriminación de empresas estadounidendes”, explicó el funcionario.

Sistema de paneles

Indicó que uno de los temas importantes es la implementación de un sistema de paneles para la resolución de conflicto.

Cinco integrantes

“Habrá cinco integrantes, la mitad de México y la otra de Estados Unidos, y un árbitro, con el objetivo que resuelvan el conflicto”, dijo.

