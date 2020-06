Raquel Buenrostro es "La Dama de Hierro" de la recaudación: Financial Times

MÉXICO.- Este lunes, el reconocido medio británico Financial Times publicó un artículo sobre Raquel Buenrostro, titular del SAT, a la que le atribuyen una histórica recaudación gracias a una fórmula que la ha hecho merecedora del título: “La Dama de Hierro”.

“A medida que la economía de México desciende a su recesión más profunda en décadas, el gobierno desplegó su arma principal para mantener los ingresos tributarios fluidos: un funcionario diminuto, de voz dulce y dura que exprimió $ 800 millones en pagos disputados desde hace mucho tiempo en las compañías”, inicia el artículo.

Financial Times asegura que cuando Raquel Buenrostro asumió el cargo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, demostró su valía al aumentar un 5.6 los ingresos fiscales en los primeros cuatro meses de 2020.

Luego de ese periodo, a pesar de la parálisis económica causada por el Covid-19 y que en México históricamente la recaudación de impuestos es baja, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ingresos estatales aumentaron un 2.5 por ciento de enero a mayo, en comparación con el año pasado. Los datos oficiales aún no están disponibles.

Lo calificó como "un milagro", y para lograrlo, Raquel Buenrostro enfocó su mirada en las grandes compañías, que el gobierno califica como evasoras de impuestos.

De acuerdo con Financial Times, la mujer convenció a la parte mexicana del grupo de supermercados Walmart, al embotellador de Coca-Cola y al operador de tiendas de conveniencia Femsa, así como a IBM y las compañías propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de México, para que paguen.

Fresnillo, el mayor minero de plata del mundo y parte del Grupo Bal de México, también pagó un poco más de $ 205 millones en impuestos, según un documento regulatorio en el Reino Unido, donde está incorporado.

Una persecución para los evasores

El Financial Times retoma también la persecución hacia los evasores de la 4T. AMLO dijo en abril que el gobierno perseguiría a "aquellos que no quieren pagar" a través de sanciones administrativas y cargos penales. Informó sobre 15 grandes empresas que debían 50 mil millones de pesos en impuestos atrasados, aunque no los mencionó.

Por su parte, Raquel Buenrostro declaró a la agencia de noticias Reuters que se habían presentado cuatro o cinco denuncias penales contra las empresas, pero no hubo detalles disponibles de inmediato.

Los expertos dijeron que la posibilidad de estar en problemas con una autoridad que había surgido como una de las instituciones más poderosas de México era suficiente para convencer a muchas personas y empresas de poner en orden sus asuntos fiscales.

“Terrorismo fiscal”

Sin embargo, aunque reconocen la capacidad de la titular del SAT, el artículo del medio británico también analiza cómo sus medidas podrían ser un instrumento de abuso.

“Raquel Buenrostro es muy buena coleccionista. Pero es muy fácil cuando tienes un garrote en la mano”, dice Diana Bernal, ex defensora del pueblo de los contribuyentes.

Algunos temen que las reformas legales que permiten a los ejecutivos de compañías e individuos acusados ​​de delitos fiscales ser encarcelados antes del juicio, puedan ser fácilmente abusadas.

"Creo que es terrorismo fiscal", dijo Max Diener, profesor y ex fiscal federal.

El profesor llamó a Buenrostro "excelente servidor público", pero temía que ella tuviera un "poder discrecional enorme y muy peligroso".

"Están utilizando presión y coerción indebidas para obtener acuerdos, incluidas las solicitudes de información sin precedentes", dijo Enoch Castellanos, jefe del grupo de la industria de Canacintra.

Castellanos añadió que el SAT había comenzado a tomar medidas enérgicas contra las empresas que no realizaban pagos antes del 17 de cada mes, una postura más dura que antes. "El día 18, comienzan los procedimientos y aplican una multa equivalente al 50 por ciento de la deuda".

Raquel Buenrostro y su relación con AMLO

Raquel Buenrostro es matemática y había trabajado en el gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era alcalde. Se ha convertido en una de las lugartenientes clave del presidente después de ahorrar un estimado de $ 9 mil millones recortando gastos y centralizando las compras del gobierno en el primer año en el gobierno, señala Financial Times.

La importancia de la recaudación en México

El artículo del medio especializado en economía añade que la mayor recaudación es una bendición para México, en donde los ingresos tributarios representan solo el 16% del producto interno bruto, el nivel más bajo en la OCDE.

A pesar del optimismo de López Obrador, los ingresos fiscales cayeron un 25 por ciento en abril, en comparación con marzo, a medida que la recesión de Covid-19 avanzó. Los economistas esperan que el PIB caiga casi un 9 por ciento este año.

Polémica por las medidas

“Las tácticas de Raquel en roles anteriores causaron controversia. Sus compras centralizadas el año pasado crearon cuellos de botella que llevaron a la escasez de medicamentos importantes y su poder empujó a Carlos Urzúa a renunciar como ministro de finanzas en julio del año pasado”, concluye el Financial Times. Sin embargo asegura que “La Dama de Hierro” planea seguir adelante y los empresarios esperan que tenga éxito.

El artículo original es del Financial Times y puede leerse aquí.