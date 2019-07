Reabren queja por festejos de AMLO

INE investigaría al Presidente por irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— De manera unánime la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reabrir el caso e investigar posibles irregularidades en que hubiera incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador por la emisión y difusión de su informe parcial del 1 de julio.

Días antes de esa fecha PAN y PRD pidieron al organismo medidas cautelares para suspender la “celebración” que encabezaría López Obrador en el Zócalo, en ocasión del primer aniversario de las elecciones en las que ganó la presidencia, a la que convocó en su conferencia mañanera y en redes sociales de la Presidencia, en tanto que un diputado usó mantas para convocar al evento.

Pero el 29 de junio la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE desechó las quejas, decidió no analizar las medidas cautelares solicitadas para cancelar la difusión del acto y dio carpetazo al asunto con el argumento de que los hechos denunciados “no actualizan una violación en materia electoral”, porque no está en curso ningún proceso electoral y no se encontró vinculación entre el evento y del partido Morena.

Pero los magistrados de la Sala Superior revocaron ese desechamiento y ordenaron admitir las denuncias e integrar los expedientes.