Realizan concierto masivo en Chiapas pese a aumento de Covid (Vídeos)

CHIAPAS.- Pese al incremento de casos de Covid-19 en el estado que llevó a que el semáforo epidemiológico volviera a Amarillo, la noche de miércoles hubo un concierto masivo.

Los hechos ocurrieron en Zinacantán, al que habrían asistido más de 5 mil personas.

El miércoles iniciaron festividades religiosas en esta localidad, entre ellas el concierto efectuado la noche del miércoles.

Dichas festividades se mantendrían hasta este viernes 22.

En los vídeos difundidos en redes sociales se aprecia que las miles de personas no guardaron la sana distancia, no usaron cubrebocas y no respetaron las medidas sanitarias.

Habitantes aledaños al concierto se quejaron de que el ayuntamiento no aplicara medidas sanitarias para evitar esas aglomeraciones.

El ayuntamiento promovió una cartelera oficial de las festividades religiosas, donde se tiene contemplado efectuar más conciertos.