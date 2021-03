Reaparece Hugo López-Gatell: aún es positivo de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este miércoles el Subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel reapareció de manera virtual en la conferencia sobre el Covid-19 en México.

Tras 19 días aislado y en reposo por contagiarse de Covid-19, López-Gatell informó que de manera remota se incorporará a sus actividades.

Dice López-Gatell que aún “tiene carga viral y es contagioso”, por eso no fue hoy a la conferencia... Peeeeeero hoy mismo salió a dar la vuelta a la Condesa Sabiéndose positivo y con riesgo de contagiar, decidió salir Ese es el “responsable” del manejo de la pandemia pic.twitter.com/vvbjFGO1ti

Este día el funcionario presentó el avance de la vacunación en México.

El subsecretario de Promoción de la Salud, dio positivo a Covid-19 el pasado 20 de febrero.

Hoy al reaparecer al público afirmó que aunque ya no tiene síntomas y recibió el alta médica, se realizó una prueba de PCR que volvió a dar positivo, es decir que aún tiene una carga viral; por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales.

"Ya me incorporo hoy después de 19 días. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo", dijo.