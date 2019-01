Reaparece un exfuncionario

Guajardo detalla pormenores de unas negociaciones

CIUDAD DE MÉXICO.— El exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo reapareció públicamente ayer en el foro “Energy México 2019”, donde contó que la llegada de Jesús Seade al equipo negociador del Tlcan tras las elecciones del 1 de julio ayudó a terminar con un periodo de tensiones con la delegación estadounidense.

Guajardo contó que Robert Lighthizer, líder negociador por Estados Unidos, tenía incertidumbre sobre el rumbo que tomarían las negociaciones tras la elección en México y ante un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“Estábamos en esas discusiones cuando se viene la elección y era clarísimo que al ‘endurecer la pierna’ para fortalecer la posición de México el tiempo estaba llegando al posible cambio de poder”, dijo el exfuncionario.

“Un negociador como Lighthizer estaba en una postura de ‘para que me desgasto deteniéndome en mayo con este individuo (Guajardo) que no sabe lo que pasará. Mejor me espero’, y para Washington era lo correcto. ¿Quién le iba a garantizar que lo negociado por mi iba a ser aceptado por una nueva administración de un partido político distinto?” dijo.

Señaló que tras la victoria de AMLO y la designación de Jesús Seade para representar al gobierno de transición en las negociaciones, se logró terminar con dicha tensión que se generó en varias rondas.— El Financiero

Agradeció a Seade por la visión aportada para lograr el acuerdo, hoy denominado Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).