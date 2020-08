“Rebelión armada”: Calderón denosta a AMLO en un foro de 4 países

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa propuso a líderes latinoamericanos una “rebelión armada” en Venezuela y planteó analizar la idea de hacerlo en otros países, como México, que “van en ese camino de sufrimiento al populismo”.

En un foro virtual con dirigentes de partidos en Venezuela, Argentina y Bolivia, Calderón propuso una “acción para detener la pandemia del populismo”, y sobre México afirmó que “AMLO no tiene la capacidad ni está en sus cabales para gobernar”.

La convocatoria de la rebelión armada se produce cuando Genaro García Luna, el estratega de seguridad de su gobierno, está preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

En un vídeo del foro se ve a Calderón planteando continuar con las acciones políticas para derrotar el régimen de Nicolás Maduro, pero aconsejó pensar también en la vía armada.

“Yo exhortaría, sé que muchos de la audiencia no están de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países van aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar, con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría, acerca de lo que tenemos que hacer”, añadió.

Participantes

En el foro participaron Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, expresidentes de Colombia; Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Venezuela, y Patricia Bullrich, del partido Propuesta Republicana de Argentina.

Asimismo, Calderón Hinojosa incluyó a México entre los países que padecen “el mismo proceso de desmantelamiento del régimen democrático”, y afirmó enfático que “la insurrección armada de rebelarse contra el dictador” es correcta.

Dictablanda

“Por supuesto a mí me emociona y me exalta, después de luchar contra la dictadura, la dictablanda. Aquí entre nos, ¿esta es la vía para Venezuela? ¿Se puede armar, hay posibilidades de que prospere y cómo se le va a hacer?… Las elecciones son una farsa… Me resisto a creer que se pueda descartar… Nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia”, añadió.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder directamente a los señalamientos de Felipe Calderón.

Luego de que el expresidente manifestara que López Obrador “no tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar”, el Ejecutivo federal aseguró que no se enganchará y mejor seguirá el consejo de Kalimán: “serenidad y paciencia”.

Calderón Hinojosa dijo que el mandatario sigue dividiendo a los mexicanos en dos categorías. “Se está acumulando poder en manos de una sola persona que no tiene capacidad ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos, para gobernar”.

El expresidente expresó lo anterior durante un foro virtual con dirigentes de partidos de derecha de Venezuela, Argentina y Bolivia.

Durante la conferencia matutina de ayer, en Palacio Nacional de Ciudad de México, López Obrador aseguró que no caerá en ninguna provocación y que su “escudo protector” y su “ángel de la guarda” es el respaldo de millones de mexicanos.

“Pues como diría Kalimán: serenidad y paciencia. No voy a engancharme en un debate, en una confrontación; hay de parte de nuestros adversarios, conservadores, mucho nerviosismo. También utilizando un dicho de mi pueblo ‘por algo será’; Entonces lo mejor es no caer en ninguna provocación, cada quien es responsable de sus actos, nosotros garantizamos la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y las libertades”.

Reacción “Cada quien en su lugar”

En Palacio Nacional, AMLO afirmó que la gente pone a cada quien en su lugar.

“Analfabetismo político”

“El pueblo mexicano es de los que menos analfabetismo político tienen a nivel mundial”, dijo.

“No pasa nada”

“Pueden estarnos atacando día y noche, como lo hacen en los medios de información como nunca había sucedido, nunca habían atacado en la historia moderna a un presidente y no pasa nada”.

“Escudo protector”

“ Tenemos un escudo protector, un detente que es el apoyo del pueblo, es nuestro ángel de la guarda, el pueblo de México”.

“Vamos hacia adelante”

“Entonces, por eso, resistimos y vamos hacia adelante y el único compromiso es con la gente, no fallarle a la gente”, afirmó.