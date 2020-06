El Covid-19 sigue en ascenso en Campeche: 44 casos y 9 fallecimientos

CAMPECHE.- En lo que sería el día con más contagios de Covid-19 desde que se inició la pandemia en la entidad, este jueves la Secretaría Estatal de Salud registró 44 casos positivos y nueve defunciones. Con ello se rebasa el centenar de víctimas mortales y el problema tiende a agudizarse, pues hay otros 129 sospechosos.

Cabe destacar que dos personas que ya habían tenido resultado negativos previamente, recibieron hoy resultado positivo. Ello demuestra, según expertos, que aquellos han dado negativo no adquieren inmunidad y están en riesgo de contagiarse de Covid-19.

Manuel Julián Zaldívar Báez, responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, consideró que interrumpir la jornada de sana distancia en la doble emergencia, la pandemia y el paso de la ahora depresión tropical “Cristóbal”, aumentará el riesgo por el virus.

Este jueves la entidad presentó el mayor número de casos Covid-19 en Campeche donde se acumulan 780 acumulados. Hay 139 activos y 129 personas en estudio. El número de muertos llegó a 103.

Entre lo adverso del escenario hay información positiva, pues se reportan 999 personas con resultado negativos y 507 se han recuperado totalmente de la enfermedad

“En este momento el país está en semáforo rojo. Está latente el riesgo de contagio si nos exponemos a la vía pública. Pedimos hacerlo sólo cuando sea absolutamente necesario y que no abran sitios de trabajo no esenciales. No minimicemos la probabilidad de contagiarnos”, subrayó el funcionario sanitario.