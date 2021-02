Rechaza cancelar proyectos grandes

“Basta con recortar el chayote”, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de intelectuales, científicos y sociedad civil de cancelar de manera temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, con el objetivo de que ese dinero sea invertido en vacunas como solicitaron.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la carta de este grupo de la sociedad.

¿Hoy le piden que cancele sus proyectos?, le preguntó un reportero.

“No hace falta, ¿cómo vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías? No, si generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Cita subsidios

El presidente López Obrador refirió que con el “subsidio” que los pasados gobiernos pagaban a las revistas de Héctor Aguilar Camín y Enrique Kruaze alcanzaría para (pagar) un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

“Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general… eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas”, dijo López Obrador.