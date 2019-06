Rechazan participar

Ministros señalan que no asistirán al “acto de unidad”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como diputados panistas, no asistirán al evento “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos”, que fue convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora será de “festejo”.

En un comunicado, el pleno de la Suprema Corte señaló que la decisión es sin perjuicio de su solidaridad con la causa del evento.

Agregó que fijar la política exterior del Estado mexicano es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo Federal en coordinación con el Senado de la República.

Por ello, señala el comunicado, “toda vez que el Poder Judicial Federal no tiene facultad alguna en materia de política exterior y, además, dado que es importante preservar su autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias en relación con medidas que pudiera adoptar el gobierno mexicano en materia comercial, se consideró prudente que los Ministros no asistan al acto al que fueron convocados”.

A través de Twitter, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, expresó su solidaridad con el pueblo de México, se sumó al llamado de unidad y le deseó éxito al presidente López Obrador.

Por otro lado, diputados federales del PAN criticaron la convocatoria del mandatario para realizar un mitin en Tijuana.

En redes sociales, diversos legisladores panistas descartaron asistir a este evento, al que se sumaron algunos gobernadores que están en contra de la imposición de aranceles a productos mexicanos a partir del próximo lunes, como lo anunció el presidente Donald Trump.

Encuentro urgente

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, expuso que “frente a cerrazón de @realDonaldTrump, necesitamos un @GobiernoMX firme”.

A través de Twitter dijo que urge encuentro entre presidentes de México y Estados Unidos que permita resolver de manera directa la crisis bilateral. “De ser necesario, responder con reciprocidad e imponiendo en la misma proporción arancelaria”.

En esa misma red social, el diputado Gustavo Madero publicó: “solicitamos respetuosamente a @lopezobrador_ que no distraiga al país con un mitin innecesario y ocioso, que le restará capacidad de acción a quienes deben tomar decisiones estratégicas e impostergables, en momentos trascendentales para el futuro”.

La diputada Adriana Dávila, dijo también que los problemas del país en materia económica no se resuelven mediante mítines.

“Que no se confunda el apoyo al país con asistir a un mitin de @lopezobrador_ así no se resuelven las cosas, sea serio señor presidente. No está en campaña, es mejor que empiece a gobernar”, indicó por la misma red social.

Asimismo, publicó un oficio de la Secretaría de Educación Pública, fechado en Tijuana, donde se convoca a los jóvenes que reciben becas del gobierno a acudir al mitin de @lopezobrador_ en #Tijuana. “¿Por qué asistir junto a sus padres a un evento de esta naturaleza?”.