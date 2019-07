Rechazan que se elimine un organismo

AMLO no “quiere tener cifras que lo confronten”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Políticos, empresarios y expertos se manifestaron en contra de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que podría desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México (Banxico), consideró que no debe desaparecer el Coneval, y rechazó la propuesta de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sea el encargado de medir la pobreza.

El también exasesor en materia económica de la campaña presidencial de López Obrador, declaró en Twitter que “@coneval es mucho más que la simple medición de la pobreza. El @coneval evalúa el diseño, operación e impacto de la política social. Su independencia y objetividad es crucial”.

Para argumentar sus ideas recordó dos situaciones que pusieron a prueba la independencia del Coneval: “En la administración anterior hubo dos casos en los que la independencia del Coneval jugó un papel crucial: 1) En la evaluación de la Cruzada contra el Hambre. En ese caso, el @Coneval alertó desde un principio sobre los múltiples problemas de diseño de dicha estrategia”.

La otra fue cuando: “El Coneval fue la primera instancia que reaccionó ante un cambio en la metodología del Inegi para medir el ingreso. Este cambio hubiera roto con la continuidad y comparabilidad de las cifras de pobreza y habría generado una falsa y equivocada idea de reducción de la pobreza”.

Por su parte, empresario Claudio X. González tuiteó que “lo que no se mide no se puede mejorar. Es típico de un régimen populista/voluntarista amenazar, y si les es posible, socavar la transparencia, la medición y la rendición de cuentas en torno a la acción pública. No lo debemos permitir”.

Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), tuiteó en forma irónica sobre la propuesta del presidente López Obrador de eliminar al Coneval.

“¿Se acuerdan cuando AMLO usaba cifras de @coneval para criticar a gobiernos anteriores? Qué vueltas da la vida”, anotó.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se manifestó también en contra de la posibilidad de que el Coneval pueda desaparecer, lo que atribuyó a que el presidente López Obrador “no quiere tener otras cifras que lo confronten, que demuestren lo mal que van las cifras en México”.

También la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD se manifestó en contra de la desaparición del organismo y destacó su importancia como encargado de la eficacia de las políticas benestar y de la medición de la pobreza.

“Lo que no se mide no se puede mejorar y sin evaluaciones se camina a ciegas”, abundó

Sobre este tema también reaccionaron diputados federales, como el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien indicó que el Coneval “no debe desaparecer”, por el contrario, la renovación de quien lo dirige debe ser una oportunidad para afianzar las evaluaciones que realiza y, con ello, se generen mejores políticas públicas.

“El Coneval fue muy útil para evaluar las distintas políticas sociales que se llevaron al cabo en nuestro país en los últimos años. Yo creo que del Coneval aprendimos qué funciona y qué no funciona en el combate a la pobreza”, dijo.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, recriminó su postura al presidente de la República. “Lo cierto es que no le gusta nada ni nadie que pueda evaluarlo, no entiende el peso de la información, no le interesa resolver la pobreza, sino fomentar clientelas”, señaló.