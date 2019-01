Recibe la primera opinión negativa

Recomiendan no comprar acciones de la firma Apple

CIUDAD DE MÉXICO.— Por primera vez desde que llegó el iPhone, la opinión general en Wall Street es que los inversionistas eviten comprar acciones de Apple.

De acuerdo con datos de Bloomberg, los expertos ya habían moderado sus opiniones sobre la compañía tecnológica con anterioridad. Pero ayer, la opinión se turnó poco optimista con respecto a la empresa de la manzana y se recortó su perspectiva de ingresos por primera vez en casi 20 años.

Las bajas en la calificación de la compañía significan que solo 23 firmas analistas actualmente tienen una calificación positiva de compra sobre las acciones de la empresa que dirige Tim Cook, que representa el 48% de las calificaciones, el porcentaje más bajo desde 2004, y una baja de 36 analistas al comenzar 2018.

Pero no todo es pesimismo. Existe al menos una calificadora que se opone a la tendencia negativa sobre Apple y mantiene la esperanza. New Street Research posicionó su calificación a “neutral”, publicando que aunque no recomienda comprar acciones aún, no hay razones para que la firma obtenga un rendimiento inferior.

El iPhone otorga a Apple cerca de dos tercios de sus ganancias, y le permite generar más dinero a partir de productos como Apple Watch y AirPods.— El Financiero