Recluso golpea y roba a su esposa en visita conyugal

CIUDAD DE MÉXICO.- Un interno del Reclusorio Oriente, quien es procesado por robo a mano armada, golpeó a su esposa cuando acudió a la visita conyugal y le llevó comida.

Berenice "N", de 39 años, hizo unos chiles rellenos para el convicto, pero cuando su pareja los probó, los escupió porque no le gustaron. Luego, dentro de la misma cárcel, le robó 400 pesos, argumentando que prefiere la comida del reclusorio que la comida hecha por ella.

"Para la basura que me traes de comer, está mejor la de aquí adentro", le gritó el recluso, identificado como, Mario, de 41 años, para luego darle una patada y robarle el efectivo a la mujer.

La carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-2 C/D/01540/09-2020 señala que la mujer -a pesar de estar dentro del centro de reclusión- no supo a quién pedirle ayuda. Tampoco recibió apoyo de los custodios. Entre lágrimas, acudió al Ministerio Público a narrar los hechos; ahí le dijeron que no había muchas posibilidades de sancionar a su esposo, pues ya estaba detenido, en proceso y le explicaron que esa agresión, "no era de gravedad".