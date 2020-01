Recomendaciones del IMSS para reducir problemas cardiovasculares

MÉXICO.- Evitar consumir en exceso bebidas embriagantes así como mezclar alcohol con bebidas energéticas reduce el riesgo de problemas cardiovasculares e incluso crisis convulsivas, indicó el médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, Luis Ricalde Uicab.

Dijo que una persona con sobredosis de alcohol, requiere atención médica urgente; sobre todo cuando presenta alteraciones serias del estado de conciencia o baja frecuencia cardiaca y respiratoria, ya que puede producirse crisis convulsivas, estupor (fuerte alteración de la consciencia) o un coma profundo.

“Es fundamental hacer conciencia de que una intoxicación alcohólica es un riesgo; ya que una persona que ingiere alcohol en exceso puede estar a un paso de presentar graves complicaciones en su salud o de tener un desenlace fatal”, apuntó.

Explicó que la congestión alcohólica severa se produce cuando se ha bebido en breve tiempo una cantidad excesiva de alcohol que el hígado no alcanza a metabolizar; lo que puede llevar a un desenlace fatal si no se atiende de manera oportuna; para esos casos, es importante ubicar las áreas de urgencias del Seguro Social, en donde se otorga atención continua las 24 horas, los 365 días del año.

Señaló que quienes se encuentran en estado de intoxicación alcohólica leve o moderada no requieren un tratamiento especial, pero se debe vigilar su postura al dormir para evitar una broncoaspiración; ya que el paciente puede vomitar estando inconsciente y dicho vómito puede pasar a la vía aérea y ocasionar asfixia.

Reiteró que en caso de presentar cualquier alteración en el organismo que pudiera poner en riesgo la salud y/o la vida, se debe acudir al área de urgencias más cercana para evaluar si se necesita algún tipo de atención, tratamiento u hospitalización inmediata.

El doctor Ricalde Uicab dijo que el IMSS cuenta con áreas de urgencias en: las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 13 (Chuburná); No. 20 (Caucel); No. 57 (La Ceiba); No. 58 (Calle 42 sur); No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II); durante las 24 horas del día.

También en los hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) No. 3, en Motul; No. 5, en Tizimín; y No. 46, en Umán; así como los hospitales generales Regionales (HGR) No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”; ambos en la ciudad de Mérida.

De acuerdo con información del IMSS, el grupo de edad en el que se presenta con mayor frecuencia la congestión alcohólica severa es entre los 18 y 25 años de edad.

