¿Quién es "El Jardinero" y por qué EE.UU. ofrece 5 mdd por él?

MÉXICO.- Hoy el Departamento estadounidense de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura y/o procesamiento de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", un miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Audias Flores Silva, "El Jardinero o "Comandante", "El Bravo 2", "Audi", "Mata Jefes", es originario de Michoacán y está considerado como el sucesor del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien se identificó que padece una enfermedad renal.

Nacido en Huetamo, uno de los municipios de la convulsa Tierra Caliente michoacana, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de "El Mencho" y después se hizo cargo de Nayarit, como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos. Identificado también con el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, el presunto delincuente se mueve entre los estados de Jalisco y Nayarit, donde, según autoridades mexicanas, opera grandes narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

Today @StateDept announced a reward of up to $5 million for information to bring Mexican drug trafficker Audias Flores-Silva to justice for his participation in international narcotics trafficking. https://t.co/dT3i8AQqHF