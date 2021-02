Reconoce la falta de inversión

Slim desconoce la propuesta de la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.— El empresario Carlos Slim Helú dijo desconocer la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pero sí reconoció que hace falta inversión privada en la infraestructura de dicho sector.

“No sé, no la conozco (la iniciativa de reforma eléctrica), pero lo que creo es que sí traemos retraso en la inversión en infraestructura con dinero privado. Los que son con obra pública ahí siguen, esos empezaron desde casi el principio de sexenio, pero falta mucha de la infraestructura que se va a financiar, que se anunció hace año y medio”, explicó.

El presidente de Grupo Carso también señaló que para la recuperación económica de México es fundamental la inversión que genere mucho empleo y la capacidad de compra de la población, por ello, ve positivo que se haya aumentado el salario mínimo y calificó como una “tontería” el desacuerdo de los empresarios ante dicho incremento.

“La capacidad de compra de la población depende del ingreso, qué bueno que se subió el salario mínimo, lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto, yo creo que fue importante que el aumento del salario mínimo siga ocurriendo, que se esté recuperando como fue hace muchos años, que el poder adquisitivo de la población continúe subiendo, que la masa salarial suba, que los ingresos se estén distribuyendo y estén yendo al consumo que está fortaleciendo la parte económica, independientemente del crecimiento”, explicó.

Carlos Slim respondió algunas preguntas a la prensa tras una reunión con Alberto Fernández, presidente de Argentina, con quien charló de diversos temas.— Forbes