Reconocimiento a una bachiller, ejemplo de vida

Nataly Aldana Díaz es alumna en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco; nació con retraso psicomotor y parálisis cerebral infantil, pero a lo largo del tiempo ha demostrado su capacidad y esfuerzo.

Por su tesón, recibió el galardón Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2018, que otorga la UNAM junto con la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP.

Por sus logros y trayectoria, según un comunicado de la UNAM, este reconocimiento se concede a estudiantes del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria en las categorías de Excelencia académica, Servicio, Patriotismo, Liderazgo y Valor.

Nataly ganó la medalla en la categoría Valor, al formar un expediente con su historia de vida y los avances que ha tenido desde el momento de su nacimiento.

“Me ha costado llegar hasta aquí. Nací de seis meses y medio y tuve muchos problemas de salud; los médicos dijeron que no sobreviviría ni 72 horas, y mira dónde estoy ahora, estudiando en el CCH. Muchos pensaban que no superaría las adversidades, y sí lo he hecho, con la ayuda de mi familia”, afirmó orgullosa.