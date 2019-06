Recuerdan la tragedia

Padres marchan en silencio por las víctimas de ABC

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Padres de los niños que murieron en el incendio ocurrido en la Guardería ABC marcharon en silencio por calles de Ciudad de México.

A diez años de la tragedia que también ocasionó lesiones a casi un centenar de niños, familiares y sociedad exigieron justicia y confían en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no deje que el caso quede impune.

“Ninguno de esos 49 niños debió morir, tampoco debió imperar la injusticia, esa negligencia por parte del Estado de no encarcelar a los culpables, no descansaremos, no vamos a dejar que el olvido se lleve a nuestros hijos”, indicó Abraham Fraijo, papá de Emilia quien murió hace diez años.

El silencio se quebró frente al antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en donde hicieron pase de lista, pidieron justicia y que se les presente con vida.

Entre cada número y la consigna ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, Lizeth Vázquez compartió con el orgullo y emoción que le generó viajar desde Sonora a Ciudad de México para marchar en honor de los 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009.

“Siempre había marchado en Sonora, en el incendio murió la hija de una amiga, desde entonces exigimos justicia, ahora no sé si podemos llamarle así, porque después de pasar diez años en la impunidad no se puede hablar de justicia”, declaró Lizeth sin dejar de cargar tres globos azules.

Antes, los familiares de los niños fallecidos colocaron 25 pares de zapatos de bronce frente a las oficinas centrales del IMSS, los cuales corresponden a reproducciones fidedignas del último calzado que 25 menores utilizaron antes de la tragedia.

En Hermosillo, padres y familiares de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC asistieron a una misa oficiada a las fueras de la estancia infantil, para rendir homenaje póstumo a sus seres queridos a 10 años de la tragedia y, en un gesto de amor, soltaron globos blancos al cielo.

Auspiciada por el padre Claudio Murrieta, la ceremonia religiosa estuvo colmada de mensajes de aliento para los presentes, a quienes se les llamó a mantener la fortaleza para continuar con sus vidas y no decaer en la lucha por lograr justicia para sus hijos.

Para protegerse del sol y ocultar las lágrimas al regresar al lugar del siniestro, la mayoría de la gente lució gafas oscuras, además, portó camisetas con las fotografías de los infantes, así como de las asociaciones civiles que representan.

Entre los presentes sobresalían los rostros de una docena de infantes con semblante triste, inquieto y agradecido, por sobrevivir al incendio de hace 10 años.

Los pequeños lograron salir con vida de la guardería ABC gracias al auxilio de ciudadanos que reaccionaron inmediatamente cuando comenzó el siniestro.

Con celulares en mano, la gente grabó y tomó fotografías de los infantes cuando se colocaron a las afueras de la puerta de la estancia infantil, en un gesto de hermandad hacia el recuerdo de sus compañeros, cuyas imágenes se encontraban en 49 cruces blancas.

Para finalizar la emotiva ceremonia, los padres, familiares y niños sobrevivientes lanzaron al aire globos blancos, para brindar un homenaje a las víctimas de la guardería ABC.

Homenaje Senado

Con la presentación del cortometraje “El día de la siesta”, el Senado recordó la tragedia en la Guardería ABC.

Un puente

La directora del documental, Carolina Platt Soberanes, explicó que la obra pretende ser un puente entre el espectador y lo que vivieron los padres de las niñas y niños fallecidos.

Asistente

En la proyección estuvo Abraham Fraijo, activista y padre de Emilia Fraijo (fallecida en el incendio).