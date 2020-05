Reforma denuncia amenaza de "volar" su edificio por criticar a AMLO

MÉXICO.- Un hombre quien dijo ser integrante del Cártel de Sinaloa advirtió que el diario Reforma ha “sobrepasado la línea” en sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con “volar el edificio del periódico” si no se corrige.

De acuerdo con información de este medio, a través de una llamada telefónica un sujeto, quien se identificó como “Diputado federal de Lozoya”, advirtió que habrá repercusiones si no dejan de difamar al presidente.

“Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador. Es en serio: ya están sobrepasando la línea”, manifestó.

¿Cuál fue el mayor reclamo al Reforma?

Específicamente le reclamó por un vídeo en el que se ve una línea del tiempo con las declaraciones de AMLO, pidiendo a la población tomar con calma la pandemia y que compara la evolución de contagios y muertes por Covid-19 en el país.

“Su empresa subió un video denigrante, vaya, casi burlándose del Presidente de la República. Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, sobrepasó la línea”, dijo.

Tras el reclamo, pidió enviar su mensaje al Jefe de Redacción: “Dígale que no esté difamando al Presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria porque, si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico -así dígaselo- las vamos a volar”.

“Nomás dígales lo que le dije: es la última vez que suben algo de él. Porque somos priistas […] Faltan pocos días”, advirtió.

AMLO condena amenazas al Reforma

En la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador condenó las amenazas.

“Descalifico cualquier acto de violencia, ya que somos gobiernos pacifista, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantiza libertades plenas y el derecho a disentir”, afirmó.

“Condenamos cualquier amenaza que se haga en nuestro nombre, tenemos diferencias con el Reforma y las vamos a seguir teniendo, pensamos distinto, son los más genuinos representantes del pensamiento conservador y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y privilegios que impero en México desde hace mucho tiempo”, añadió el presidente de México

López Obrador dijo que no hay nada que temer, “no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades”.

Muestras de solidaridad hacia "Reforma"

Ante la amenaza recibida, desde @Coparmex nos solidarizamos con @Reforma y demandamos que las autoridades realicen una invetigación exhaustiva para sancionar a los responsables. En democracia, la libertad de expresión debe ser protegida siempre. pic.twitter.com/aD6mIuwfwA — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) May 14, 2020

Mi solidaridad con Reforma ante estas amenazas. La polarización tiene efectos perniciosos. https://t.co/FWw9Y8xCNb — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) May 14, 2020