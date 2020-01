Bajos salarios, “deslealtad”

Reforma laboral sí formó parte del acuerdo T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.— La implementación de la reforma laboral es un cambio de cultura para combatir de frente los contratos de protección patronal y, abre las puertas a los procesos de democracia sindical, indicó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La funcionaria reconoció que hay resistencia en los sindicatos por democratizarse, “pero también me da la impresión de que hay un entendimiento de que ya el modelo estaba agotado; que ellos, los sindicatos y los líderes, se necesitan modernizar, (así como) una mayor participación por parte de los trabajadores”, agregó.

En una entrevista con 24 HORAS, dijo ser optimista y que la reforma laboral estará implementada en 2022; “es decir, tres años después de haberse aprobado”.

Luego quedaría un último año para ir concluyendo con los procesos de legitimación, “porque ahí sí la ley habla de cuatro años”.

¿En esta administración, los salarios serán equiparables con los de Estados Unidos y Canadá?

—Lo que está claro es que vamos por una ruta de recuperación paulatina, responsable, y decidida. Me parece que eso dependerá de qué condiciones hay.

—Por ahora fue muy importante el acuerdo que se consiguió con el sector empresarial y con representantes obreros para que el incremento salarial que se dio fuera de 16% y 100% en la frontera —dijo la funcionaria federal.

“Ha dado muy buenos resultados y no generó inflación, que era el gran fantasma”, enfatizó.

¿La reforma laboral en México es una arista para que se firme el T-MEC?

—La reforma laboral formó parte como un elemento esencial en el tratado comercial; creo que es una buena noticia para todos los trabajadores de los sectores —dijo la secretaria del Trabajo del gobierno federal.

“El TLC dejó de lado todo el tema social y laboral, y se concentró únicamente en la parte comercial.

“Hoy, al modernizar el tratado se introduce la cuestión laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores en los diversos sectores.

“El respeto, digamos a sus derechos colectivos, a la libertad y a la negociación, eso fue un elemento importante, con compromisos específicos asumidos por México en el marco del tratado que han venido a fortalecer este proceso de cambio de modelo laboral en el país”, dijo Luisa María Alcalde.

Salarios bajos

“Tiene sentido, porque finalmente lo que dicen, y en esto coinciden los canadienses y Estados Unidos, es que en México durante mucho tiempo las condiciones desfavorables, los salarios bajos y los contratos de protección han llevado a niveles de condiciones de empleos muy bajas; para ellos significan una competencia desleal”, dijo.

“Y para nosotros significa, obviamente, que la enorme mayoría de gente que trabaja no le alcanza ni para lo más indispensable, pues ese modelo de desarrollo está totalmente agotado y esa es una de las razones por la que ganó el proyecto nuevo”, indicó la funcionaria.

¿Quedó descartada en el T-MEC la figura de inspectores laborales, qué riesgos implicaba?

—Estados Unidos quería tener inspectores en México para verificar la implementación de la reforma laboral, cosa que no se aceptó —respondió.

“Lo que se avaló es en beneficio de los tres países, y es la posibilidad de crear paneles (integrados) por tres personas: un mexicano elegido por Estados Unidos, un estadounidense elegido por México y un tercero en acuerdo de ambos para hacer una investigación si en cierta empresa se violentó un derecho de libertad o de negociación colectiva, y en caso de determinar que en efecto hubo una violación, se pueda sancionar. (Esta pregunta se realizó previo a la propuesta de agregados laborales del Congreso de Estados Unidos que fue enviada el viernes 13 de diciembre de 2019).

Ahora está la creación de los Paneles de Solución. ¿Usted formará parte de éstos paneles?

—No en realidad, como funciona es que México hace un listado de 15 personas y dentro de esas elegirá Estados Unidos a una. No creo que en mi carácter de secretaria me toque estar frente al panel, pero no lo sé, ya se determinará en su momento.

“Lo que sí nos toca es el procedimiento previo al panel, antes de instalarse o de solicitarlo, se tuvo que haber concluido un procedimiento interno en el país, de 85 días hábiles para cumplirse.

“Primero a la Secretaría del Trabajo le va a tocar investigar en caso de que Estados Unidos considere una violación en alguna empresa. México tendrá que hacer su investigación y, en su caso, presentar un plan de reparación del daño adecuado”, explicó.

“Sólo cuando se considere por parte del otro país que no se actuó o que no se repuso el procedimiento o no se concluyó satisfactoriamente, se abriría el panel debido —concluyó Luisa María Alcalde.

