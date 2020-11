¿Qué significa reformar la Ley del Infonavit como lo propone AMLO?

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el proyecto de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los trabajadores tendrán la libertad de elegir cómo obtener un crédito para comprar una casa o un terreno sin intermediarios.

El trabajador decide

"Se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador para que el trabajador decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda lo va a poder hacer. Si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos, maestros albañiles lo va a poder hacer, si va a ampliar su vivienda lo va a poder hacer, si lo va a usar para vivienda usada lo va a poder hacer, libertad completa".

"No hay intermediarios ya no hay tutelaje ya no es que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Hemos hablado de los departamentos mal hechos, carísimos, que se tiene que pagar el doble o triple del valor y muy estrechos 'huevitos" de 35 metros'".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hay trabajadores que no conocen los beneficios de su seguridad social, por lo que se comprometió a que "vamos a estar informando constantemente".

Falta la aprobación

"Este es el proyecto de ley que está en curso de aprobación, vamos a darle seguimiento una vez que se apruebe se va a dar a conocer que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos porque como en otros asuntos a veces falta información, no hay información para todos", dijo el mandatario.

"Hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios que son producto de sus derechos son prestaciones y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito, vamos a estar informando constantemente".

Crédito sin intermediarios

La iniciativa especifica que al recibir el monto del crédito sin intermediarios, el trabajador podrá elegir de qué manera utilizar su crédito.

Además, describe que dichos recursos podrá usarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación, así como en la adquisición de terrenos.

Infonavit no podría descontarle directamente a entidades financieras

Comparte tu crédito con quien compartes tu vida y aumenta tu capacidad de compra. Precalifícate en Mi Cuenta Infonavit y solicita Unamos Créditos. Conoce más aquí: https://t.co/OPLy4G6iHH pic.twitter.com/zOyGMhcHbD — Infonavit (@Infonavit) October 12, 2020

La iniciativa sufrió un par de cambios; por ejemplo, se eliminó la posibilidad de que el Infonavit pueda descontar a las entidades financieras que cuenten con la autorización de Hacienda los créditos que haya otorgado.

Se suprimió del dictamen la modificación al artículo 167, que describía que el fondo tiene por objeto establecer un sistema de financiamiento que permita obtener un crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que determine la Comisión Ejecutiva, así como a recibir directamente el crédito.

Especificaba que los trabajadores tenían derecho a dos créditos. El segundo se otorgaría hasta que el primero haya sido totalmente liquidado.

Precisiones de la reforma

En el documento se describe que con este mecanismo se reducirán los trámites que tiene que realizar el trabajador. Esta reforma también busca beneficiar a los que sean independientes, pero que estuvieron inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Además, se propone reformar diversas disposiciones del ISSSTE.

Se plantea adicionar en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la opción de acceder a un esquema de refinanciamiento de créditos a la vivienda que el trabajador tenga con alguna otra institución, con la finalidad de otorgarle la posibilidad de acceder a mejores términos a los acordados.

Canadevi apoya iniciativa

Sobre la propuesta de reforma, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) señaló que apoya las iniciativas que impulsen el beneficio patrimonial de los trabajadores.

"Los empresarios estamos preparados para generar las soluciones adecuadas y con los lineamientos establecidos, especialmente para los derechohabientes de menores ingresos", respondió.

La cámara destacó que, en los últimos dos años, tanto Infonavit como el Fovissste desarrollaron nuevas soluciones centradas en las necesidades de todos los derechohabientes.