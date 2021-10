Reforma “que le conviene a todos”

AMLO: “Se busca menores precios y no expropiación”

CIUDAD DE MÉXICO.— La propuesta de reforma al sector eléctrico busca una reducción de las tarifas y no incluye mecanismos de expropiación o confiscación al sector privado, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su habitual rueda de prensa, el mandatario detalló que los cambios constitucionales que propuso al sector eléctrico convienen a todos, incluso a los empresarios, ya que buscará tarifas más convenientes.

“La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios, para que se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz”, señaló López Obrador a periodistas desde la ciudad de Puebla.

“Además, no se les confisca sus empresas, no hay nacionalización, no hay expropiación, se les deja una parte del mercado”, agregó.

La administración de López Obrador envió al Congreso el pasado jueves una propuesta de reforma a la industria eléctrica, con la que busca fortalecer a la CFE, así como regular la exploración del litio.

El sector privado y representantes de la oposición se han opuesto a la iniciativa, que aún tiene que ser aprobada por los legisladores, ya que la consideran como una regresión y con posibles afectaciones en los acuerdos comerciales de México.

En su intervención, el secretario de Gobernación, Augusto López, dijo que la iniciativa eléctrica busca eliminar la figura de las “sociedades de autoconsumo”, que ofrece menores tarifas hasta en 200% a ciertos contratistas y que forman parte de la reforma energética que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“La reforma plantea que se terminen las sociedades de autoconsumo y sea la CFE la que distribuya la electricidad, para que se pueda obtener una tarifa más baja, pero pareja", acotó.

La administración de López Obrador busca revertir algunas medidas de los gobiernos anteriores, ya que el mandatario federal considera que se otorgaron facilidades a las empresas privadas en materia de energía, sin que estén dado resultados en favor de los mexicanos.

Pérdida Fortuna

Mark Zuckerberg pierde 5,900 millones de dólares tras la caída de la red Facebook.

Factores

La fortuna del consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida en unos 5,900 millones de dólares tras una mala sesión en Wall Street en la que la red social, afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas y por una interrupción mundial de sus servicios, cayó cerca de 4.9 %.

Lista Forbes

Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117,000 millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo. Bloomberg calcula que el creador de Facebook acumula ahora 121,000 millones de dólares.