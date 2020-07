Reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, a debate en el Senado

Con 31 votos en favor y seis en contra, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó al Senado de la República a realizar un segundo periodo extraordinario de sesiones, el próximo 29 de julio.

En la sesión extraordinaria se discutirán temas que constitucional y legalmente, le corresponden resolver a la Cámara de Senadores, y que fueron acordados por la Junta de Coordinación Política.

Se abordará el permiso a tropas mexicanas para salir de territorio nacional y atender la invitación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Los militares mexicanos participarán en el encuentro internacional de Música Militar "Torre Spasskaya Basnya 2020", que se realizará del 28 de agosto al 6 de septiembre.

También se atenderán el nombramiento de la Directora o Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la elección de Magistrado para la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, se abordará el proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental, y una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio.

Las y los senadores discutirán la posible ratificación de personal diplomático en Belice, Irán, Serbia y España.

De la misma manera, debatirán las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, derivadas del Artículo Segundo Transitorio, de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019.

Sobre este tema, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de la bancada del PAN, denunció que la mayoría legislativa se ha negado a discutir sobre el apoyo a cerca de 12 millones de personas que se han quedado sin empleo durante la emergencia sanitaria. “Nos vamos a morir en la raya pidiendo que se establezca un ingreso básico universal”, sentenció.

La legisladora indicó que muchas personas no tienen lo mínimo para sobrevivir y no hay suficiente trabajo, por lo que se deben atender temas más importantes para la ciudadanía en el Extraordinario. Morena debería incluir el debate sobre un apoyo económico a las mexicanas y los mexicanos que la están pasando mal, apuntó.

A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña, de la fracción parlamentaria del PT, recordó que la oposición, bajo el pretexto de no regalar dinero, votó en contra las reformas para incluir en la Constitución los programas sociales del gobierno. ¿Por qué no han apoyado, entonces, nuestra propuesta para que se les brinde parte del dinero de sus afores a los trabajadores?, cuestionó.

Fernández Noroña pidió no hacer demagogia, especialmente cuando saben que el país no tiene los recursos para brindar más apoyos sociales. Además, acusó al bloque opositor de emprender políticas contrarias al pueblo durante las administraciones pasadas. “Ustedes no tienen ningún compromiso con la gente”, afirmó.

El senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, dijo que en este gobierno no se están haciendo bien las cosas, y prueba de ello, es la desgracia económica que no comenzó con la pandemia. Consideró que en los gobiernos anteriores hubo crecimiento, “pequeño, pero hubo crecimiento”.

Señaló que lo que el Presidente hace con su decálogo para los familiares de las víctimas de Covid-19, “es una burla porque viene a tratar de generar empatía con los muertos”. Por qué no hicieron las cosas bien para que hubiera menos muertos, por qué se tuvo que esperar a que la desgracia nos alcanzara, cuestionó el legislador.

La senadora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre señaló que los legisladores de Acción Nacional están en contra del decreto para realizar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, en el que se busca hacer acuerdos que permitan redistribuir recursos, “que son imperativo hacer”.

“Como no se van a votar, porque no les da la gana, los acuerdos económicos que venían proyectados para el periodo extraordinario en la colegisladora, serán condenados por la sociedad por no hacerlo”, puntualizó.