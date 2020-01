Presidente: La 4T “se logrará contra viento y marea”

Refuta reproche a manifestantes

SAN PABLITO (El Universal).— En un evento considerado histórico por ser la primera vez que un presidente visita la zona de San Pablito Pahuatlán, Puebla, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 4T se logrará contra viento y marea.

Al sostener un diálogo con los pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepehua, López Obrador resaltó que en su gobierno no han entregado ninguna concesión para la explotación minera.

“Nosotros revelamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para explotación minera, Calderón concesionó 26 millones de hectáreas, 90 millones se concesionaron de Salinas a Peña y nosotros, cero. También aunque hay moda de extraer petróleo y gas con fracking, que es el uso de mucha agua para explotar hidrocarburos, aquí no se usará, no se preocupen, no voy a traicionar al pueblo, vamos a seguir luchando por la transformación del país", refirió el tabasqueño.

López Obrador destacó que gracias a la austeridad republicana y al combate a la corrupción, la deuda pública del país no creció en su primer año de gobierno, lo que ayudará a no aumentar los precios de los servicios.

Durante el diálogo , Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, mencionó que en la entidad se sigue el ejemplo de la 4T y se combate la corrupción.

Trabajo

Andrés Manuel López Obrador se dice realizado por trabajar en favor de indígenas.

Mensaje en redes

Al concluir su segundo día de actividades con comunidades indígenas de Puebla e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en Twitter estar contento y realizado.

“Es un honor”

"Es un honor servir a todos, pero es una bendición trabajar por el bien de los más necesitados y recibir a cambio una palabra, una mirada sincera”, escribió.

