'Regaño' por vacunas: No se aplican la dosis por no ser la marca deseada

No se aplican la dosis por no ser la marca deseada

Con la publicación de un “meme”, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “regañó” a los jóvenes de su estado que dejaron pasar su oportunidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 porque en su municipio no había dosis de la farmacéutica que ellos preferían.

“Me he enterado que hay muchos jóvenes que no acudieron a vacunarse porque en su municipio no estaban aplicando dosis de la marca que ellos querían; y que ahora, por su desidia, se quedaron sin vacunarse, y tendrán que ir como rezagados en las próximas fechas de vacunación”, expuso el mandatario estatal en sus redes sociales.

“El Bronco” les pidió que “tomen el ejemplo de sus abuelitos y de sus padres, quienes, sin importar qué vacuna fuera, asistieron en tiempo y forma a vacunarse contra el Covid.

El mandatario agregó que la tercera ola de contagios es una realidad, “y es nuestra responsabilidad vacunarnos para disminuirlos”.

El gobernador acompañó su mensaje con un “meme” donde destaca la frase: “Todas las vacunas contra el Covid-19 autorizadas son efectivas”, y aparecen los dibujos de un joven con los ojos escurriendo llanto, que dialoga con un adulto, ante quien lamenta: “¡No alcancé la Pfizer! Si no es esa vacuna, no me pienso vacunar”. Su interlocutor responde: “Ya me vacuné con la AstraZeneca, que fue la que me tocó. Ahora toca seguir aplicando las medidas de sanidad”.

Nuevo León ocupa el tercer lugar en contagios y defunciones entre las entidades del país, solamente superado por Ciudad de México y el Estado de México.

Por otra parte, en el Estado de México se reportó que miles de jóvenes “migraron” a Naucalpan y Tlalnepantla por vacunas, por lo que autoridades del gobierno federal y municipal establecieron filtros para evitar el tráfico de comprobantes de domicilio y el surgimiento espontáneo de miles de “nuevas parejas”.

En un recorrido se documentó cómo jóvenes afirmaban vivir en Naucalpan para tratar de vacunarse, cuando realmente viven en municipios aledaños como Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Nicolás Romero, entre otras localidades.

El trabajo y viajes

“Me piden el comprobante de vacunación en el trabajo”, “Voy a viajar”, “Temo contagiarme” fueron algunos argumentos que expresaron muchos jóvenes que llegaron al Parque Naucalli en busca de la vacuna contra el Covid-19, aunque viven en otros municipios.

Decenas y hasta cientos de veces “recibimos la fotocopia del mismo comprobante de domicilio. Por eso ahora pedimos la credencial de elector del padre o madre, si es que ellos no tienen su INE”, señaló Jesús Rea Almaguer, representante del Gobierno de México en Naucalpan.

En Tlalnepantla, autoridades municipales incluso realizaron una campaña para que los jóvenes no presentaran “documentos apócrifos” para intentar vacunarse sin vivir en este municipio mexiquense.

“Muchas parejas empezaron a vivir juntas y no presentan ni INE, ni comprobante de domicilio de Naucalpan”, dijo uno de los que controlaban el acceso al Parque Naucalli.— El Universal

Petición

Al afirmar que las autoridades federales tienen evidencia de que la población desde preescolar hasta educación media sí corre peligro de contagio de Covid-19, la senadora panista Guadalupe Saldaña hizo un llamado “enérgico y respetuoso” al Ejecutivo federal y a las autoridades sanitarias y educativas para que se dé prioridad a la salud de los jóvenes estudiantes, por lo que pidió iniciar de manera urgente la vacunación a la población de entre 12 y 17 años de edad.

Las clases

A las autoridades educativas les pidió que se adopten medidas de prevención rigurosas en el anunciado regreso a clases de manera presencial.