"Me ganó la ira": regidor de Hidalgo golpea a mujer que carga a su hijo

HIDALGO.- En redes sociales se viralizó un vídeo en el que aparece un funcionario público de Hidalgo agrediendo a una mujer que tenía en sus manos a un niño pequeño.

Posteriormente, el hombre fue identificado como Marcos González Trejo, regidor de Tasquillo, Hidalgo, por el partido local “Podemos”. El vídeo está fechado el 12 de noviembre de 2020. Sin embargo se compartió recientemente en redes sociales.

La grabación es de una cámara de la oficina municipal y ahí se ve a Marcos González golpeando a la mujer y acercando su mano a su cuello. Uno de los trabajadores tuvo que interceder para detener las agresión y la mujer aprovechó para salir del lugar. De acuerdo con la publicación de Facebook del funcionario, el niño que aparece es su hijo.

Responde Marcos González

Tras la difusión del vídeo, Marcos González acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de una campaña de desprestigio en su contra. También dijo que “me ganó la ira” y escribió: “hoy pueden juzgarme y entiendo que no quieran apoyar aún golpeador que quería ver y estar con su hijo”.

“Los que me leen la verdad es una pena ese vídeo tan miserable reconozco nada justifica la acción, me ganó la ira, hoy me han ROBADO hasta el sueño con esto”, acusó Marcos.

El funcionario también anunció su retiro de las redes sociales.

