Región sur señala como positivo un acuerdo comercial

CIUDAD DE MÉXICO.— La incertidumbre, inseguridad y extorsión figuran como las principales limitantes para que el país tenga un mejor desempeño económico, alertó ayer Daniel Chiquiar, director general de investigación económica de Banco de México (Banxico).

Durante la presentación del reporte sobre las Economías Regionales del Banxico correspondiente al tercer trimestre del 2019, el directivo indicó que la inseguridad pública es, en opinión de las fuentes consultadas para la elaboración del documento, uno de los principales factores que limitan el crecimiento de la actividad económica mexicana.

“Desde hace varios trimestres los directivos empresariales han venido señalando que los problemas de seguridad pública afectan la actividad de las empresas, ya que con frecuencia generan un deterioro en el ambiente de negocios y un aumento en sus costos de operación”, señaló en su exposición.

Respecto a la extorsión, el documento precisó que en todo el territorio nacional hay una tendencia al alza de esta actividad delictiva desde inicios de 2018, siendo la región sur la más afectada.

“Si bien no hay una clara trayectoria positiva en el porcentaje de empresas que han reportado ese delito, éste ha sido mayor que el registrado en las regiones norte y centro durante la mayoría de los semestres considerados”,

En este sentido, Daniel Chiquiar mencionó que del total de las empresas que fueron encuestadas en las regiones, 590 compañías, en el caso del norte, fueron 6.4%; en el centro-norte, 7.4%; en el centro 7.7% y en el sur, 18.7%. Sin embargo, no dio detalles de las empresas en específico, “por el contenido cualitativo del documento”.

“En cuanto a la extorsión hay dos elementos, no podríamos decir si es históricamente elevado porque no tenemos datos previos. No llevamos la encuesta desde hace años. Hay estadísticas de otras fuentes que se llevan al cabo en el país”.

Sobre la incertidumbre, el economista del Banxico mencionó que a pesar de la firma de modificaciones del T-MEC, todavía se está a la espera de cuándo podría llegar a ser ratificado en Estados Unidos y Canadá.

“Aún no termina el proceso. Ya se culminó el paso decisivo que fue la noticia de ayer, pero todavía falta que pase a los congresos, entonces aún hay incertidumbre en ese sentido. Ahí me remito a lo que comentan los empresarios a que el potencial beneficio que esta noticia puede tener una vez ratificado es de que sería inducir mayor inversión”, señaló el funcionario.

Guerra comercial

Daniel Chiquiar mencionó que un riesgo al alza en la economía del norte del país puede ser el arribo de inversiones chinas y estadounidenses a fin de aprovechar una eventual ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; mientras que la zona centro lo vieron como positivo. En el sur, vieron beneficios en el Turismo, una reactivación en la construcción e infraestructura para el transporte.— El Universal y La Razón

Reporte Robo

El Inegi reportó que el robo sigue siendo el delito más frecuente en el país.

21.9% de averiguaciones

El instituto de estadística informó ayer que el robo sigue siendo el delito más frecuente en México, pues representó el 21.9 por ciento de las 112 mil 917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en 2018.

