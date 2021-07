Regreso a clases presenciales en México: Padres dicen no y Gobierno sí

MÉXICO.- Organizaciones de padres de familia desestimaron la convocatoria del regreso a clases presencial en México para el próximo ciclo escolar, debido a la situación actual con la pandemia, pues el país atraviesa una tercera ola de Covid.

En conferencia de prensa, especialistas y familiares aseguraron que se debe tomar en cuenta a los epidemiólogos y consideraron que los dichos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no deben ser vistos como ley.

Por su parte, el consejo directivo de Educación con Rumbo consideró que el próximo ciclo escolar 2021-2022 necesita priorizar un retorno a las clases de manera híbrida y que debe poner especial atención en la la regularización y estado emocional de sus estudiantes tras el confinamiento.

Daniel López, director general de Suma por la Educación, lamentó que las autoridades federales educativas no involucren en la toma de decisiones a los padres de familia.

¿Qué dicen las autoridades?

La Jefa de Gobierno y los Gobernadores nos reunimos con la Secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero, y autoridades del @GobiernoMX, para revisar los avances de la estrategia conjunta contra el #Covid_19mx. pic.twitter.com/NgntdZBbU5 — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) July 22, 2021

La encargada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, llamó a las administraciones federal y estatales a trabajar unidas para frenar la nueva ola de contagios de Covid-19, "en una estrategia que privilegie (…) la salud de las y los mexicanos, pero sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población".

En una reunión virtual con 17 gobernadores y representantes de 12 entidades, la funcionaria se pronunció a favor de la reanudación de clases presenciales, "con toda precaución y prevención", para proteger la salud de estudiantes, maestros, directivos y trabajadores de las escuelas. Sánchez Cordero afirmó:

"Hoy nos encontramos mejor preparados para enfrentar este embate de la pandemia; la vacunación de los grupos de población más vulnerable ha ayudado a que esta fase sea menos letal".

La postura de López Obrador sobre el regreso a clases presenciales

Al manifestar que "se les está causando un gran daño", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pronto regreso a las aulas, pues señaló que hay niños y adolescentes que, debido al encierro en casa como medida ante la pandemia del Covid-19, se han vuelto adictos a los videojuegos a los que "están sometidos por horas".

"Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela". "Es la mejor terapia para todos, desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que voy a defender, de un vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases", aseveró.

Señala AMLO que urge la reapertura de las escuelas para que los niños y niñas dejen de estar recibiendo información tóxica y dejen la adicción a los videojuegos. Añade que se les está haciendo mucho daño y que en escuelas se están garantizando medidas de salud e higiene. pic.twitter.com/SeI9ktQUpi — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 22, 2021

La opinión de una especialista sobre el regreso a clases presenciales en México

Roselyn Lemus-Martin, bióloga molecular de la Universidad de Oxford, señaló que México no está preparado para el regreso a clases.

La infraestructura de los salones de clases no garantizan la ventilación adecuada que se requiere para hacer frente a la transmisibilidad del Covid-19, sobre todo a las variantes emergentes como Delta.

Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, habla sobre el aumento de contagios de COVID-19 entre jóvenes.#Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/LxOTkcybqx — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 22, 2021

En entrevista para el programa de televisión "Despierta" con Danielle Dithurbide, la especialista expuso que si bien algunas otras regiones del mundo han reactivado las actividades académicas, en el caso de nuestro país las circunstancias son distintas.

"En México no se tiene esa infraestructura", aseguró la doctora. Un claro ejemplo tiene que ver con los contagios registrados, entre los estudiantes, en el regreso a clases presenciales, ocurrido el mes pasado. Por ello, la científica destacó que las instalaciones y servicios de las aulas mexicanas deben modificarse, en la búsqueda de optimizar la ventilación. En la actualidad, la evidencia científica ha demostrado que los aerosoles -las pequeñas gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar- son una de las fuentes de contagio principales.

Covid-19: la pandemia de los no vacunados

En su cuenta de Twitter, Lemus-Martin compartió que, junto con otro grupo de científicos, concibe a la pandemia del coronavirus como "la pandemia de los no vacunados". Esto debido a que los nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos registrados corresponden a la población que aún no recibe los inóculos o que decidió no vacunarse.

"¿Ustedes todavía tienen dudas sobre vacunarse? Si es así, por favor envíenme mensaje", asevera en una publicación.

#Semaforonaranja en la #CDMX y Edo de México...

Soy muy profesional y racional pero mi lado más humano y emocional siempre está ahí. Ayer entre entrevistas de TV se me salieron las lágrimas por la situación que se vive en México... — Roselyn Lemus-Martin (@roslemusmartin) July 23, 2021

Las nuevas variantes

La experta añadió que el surgimiento de Delta, la variante con mayor predominio en la actualidad, ataca -en su mayoría- a jóvenes. También expresó que esta variante afecta más a las niñas y los niños, en comparación con la mutación convencional del SARS-CoV-2, pues han manifestado algunos de los síntomas de la enfermedad. En este contexto, la bióloga molecular dijo que la tercera ola ha impactado a los más jóvenes, que son quienes se trasladan con mayor asiduidad en el transporte público, realizan más actividades de esparcimiento, o que se reúnen con un mayor número de personas, al asistir a reuniones y fiestas.

Es por ello que destacó la necesidad de acelerar los planes de vacunación, en donde deben incluirse estos sectores de la población De acuerdo con la investigadora de Oxford, la variante Delta ha demostrado ser mucho más contagiosa que sus homologas -otras de las variantes del coronavirus-, sin embargo, aún no se comprueba que produzca una infección más severa.