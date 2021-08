Regreso sin estrategia clara

Consideran que falta liderazgo al gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El regreso a clases presenciales decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para este 30 de agosto se dará sin una estrategia clara, sin un liderazgo del gobierno federal, en medio de la improvisación que pone en riesgo el derecho de los niños y adolescentes mexicanos a la salud, a la supervivencia y la educación de calidad, advirtieron expertos y dirigentes de organizaciones civiles.

Expusieron que el retorno presencial debe contar con la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y, en todo caso, los protocolos y medidas de sanidad para evitar contagios del Covid-19 se deben adaptar a la realidad de cada plantel del país.

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del Movimiento Educación con Rumbo, dijo que el regreso a clases presenciales de casi 30 millones de alumnos carece una evaluación sobre el estado de las escuelas, sin protocolos de sanidad que aplican en otros países, ya que se busca transferir la responsabilidad del retorno presencial a los padres de familia y maestros.

“Corrupción es no hacer lo que corresponde al cargo por el que fuiste votado, no solo robar. El transferir esta responsabilidad a los padres y los maestros, cuando deberían de liderar un protocolo robusto y tutelar los derechos que emanan de la Constitución para proteger a los niños”, expuso.

En entrevista, resaltó que los secretarios y subsecretarios del gobierno federal tienen como responsabilidad, y el pueblo mexicano les paga para diseñar una estrategia robusta que cuide los derechos de los niños y adolescentes.

“El hecho de transferir esta obligación a una carta-compromiso, que cuando el presidente López Obrador vio que no era políticamente correcto, terminó desligándose de la responsabilidad y diciendo que fue decisión de mandos inferiores, lo cual me parece que muestra muy poco liderazgo”, apuntó.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP), Luis Arturo Solís Bravo, dijo que ante el inminente regreso a clases presenciales “le exigimos a la SEP y al Ejecutivo federal, a los gobernadores y secretarios de educación en los estados, que sean corresponsables y generen información confiable, y, sobre todo, ejerzan presupuesto en las escuelas que aún siguen en el abandono y falta grave en la infraestructura”.

Protocolos a desarrollar

Además, subrayó que se deben aplicar y desarrollar protocolos de salud, de acuerdo con las condiciones de cada escuela.

Los decálogos o recomendaciones de la Secretaría de Salud se deben tropicalizar de acuerdo con cada entorno del colegio y escuela, sobre todo en los planteles públicos, añadió.

Confió en que los padres que decidan llevar a sus hijos a las aulas el próximo lunes lo harán con actitud responsable para evitar contagios.

“Y el padre que considera que la escuela no tiene las condiciones para regresar a un entorno seguro, tiene la libertad de no llevar a sus hijos a la escuela, porque esto es voluntario”.

Ludwing Johannsen Menen, director ejecutivo de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, reconoció que los colegios particulares iniciarán, dependiendo de las instalaciones de cada uno y en cuestión de ventilación, las clases presencial con entre 20% y 50% de aforo: “Si empezamos con 10%, 20% ó 30%, o de presenciales, en un par de meses vamos a estar arriba de 50% o 70%, ello depende de las instalaciones de cada colegio”, señaló.

Alerta de Unicef

“Hay muchas afectaciones en los niños, primero en el tema pedagógico, hay aprendizajes que no obtuvieron; lo segundo son todas las afectaciones de la salud mental en niños y adolescentes, vinculados al tema del encierro, al no compartir con sus pares, y último, que no es menor, todo el aumento de denuncias de violencia; mientras los niños pasen más tiempo fuera del lugar seguro de la escuela, los problemas se irán agudizando”, dijo Paola Gómez, oficial de Educación de UNICEF México,

“Los riesgos por no ir a clases son graves, como la violencia, problemas de salud mental y la práctica de actividades no reguladas que propicien contagios de coronavirus. Los riesgos para los niños de no ir a la escuela son mayores que los riesgos de estar en ella”, agregó.