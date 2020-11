Realizan con éxito reimplante total de brazo a una mujer en el IMSS

Especialistas en Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 del IMSS en León, Guanajuato, realizaron un reimplante total de brazo a la paciente Melissa, de 20 años de edad.

La joven sufrió un accidente laboral con una máquina que le arrancó por completo la extremidad.

De acuerdo con un comunicado, luego de sufrir el accidente Melissa ingresó al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón y, debido a la atención que requería, se le trasladó a la UMAE No. 1.

“Al momento del accidente no sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros", narró Melissa.

"Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo. Me estaba haciendo a la idea que perdería mi brazo”, agregó.