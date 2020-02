“Reinicio” en Ayotzinapa

Defiende el fiscal su propuesta por los feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal, EFE y Notimex).— La Fiscalía General de la República (FGR) reiniciará la investigación del caso Ayotzinapa sin deshacer el expediente que actualmente permanece abierto, informó Alejandro Gertz Manero, titular de la institución, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Recibí una invitación del Presidente para reponer el procedimiento de Ayotzinapa que es reiniciar la investigación, sin tocar lo ya hecho”, precisó.

Afirmó que la Fiscalía analiza también las investigaciones realizadas en casos como la “Estafa Maestra” y desvíos de recursos públicos en Chihuahua “para valorar si procede reponer también esos procedimientos a efecto de perfeccionarlos”.

Por otro lado, Gertz Manero manifestó que ante el alza de los feminicidios en los últimos cinco años se debe reformar este delito para combatirlo de manera más efectiva, y proteger a las mujeres, “por lo que mi postura es contraria a todo lo que se ha publicado”.

En el último lustro, la cifra de homicidios se ha incrementado en 35%, pero la de feminicidios ha tenido un repunte de 137% en el mismo período.

“Es un fenómeno delictivo y criminal que no podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia: si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta que son los ancianos, los niños, y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber”, apuntó el fiscal general.

Gertz Manero defendió su propuesta: que el feminicidio no sea un delito en sí, sino un agravante del homicidio, ya que actualmente los asesinatos por razón de género se topan con una serie de obstáculos “porque ese ilícito no está suficientemente claro” en las actuales leyes.

“La historia del día”

Tras las exposiciones del fiscal, el presidente López Obrador señaló que “la historia más importante del día” era la entrega de un cheque por 2 mil millones de pesos de la Fiscalía al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado por “un único caso resuelto” del que, dijo, no se podían revelar detalles.

Tras explicar que esta devolución “inédita” ocurre gracias a las reformas constitucionales que impulsó su gobierno el año pasado, detalló que el dinero será para los premios de la rifa relacionada con el avión presidencial.

Les tiran gas

Un grupo de aproximadamente 80 jóvenes, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, intentaron entrar por la fuerza a Palacio Nacional, lo que provocó un altercado con los elementos de seguridad que custodian los accesos.

Para evitar que los jóvenes ingresaran, les rociaron gas lacrimógeno.

Horas antes de que se iniciará la conferencia de López Obrador, unos 150 estudiantes protestaban de manera pacífica afuera del recinto, exigiendo la abrogación de las leyes secundarias para la evaluación docente, que a decir de los normalistas los obliga a pasar dos evaluaciones para obtener una plaza magisterial.

Cheque

Ayer la Fiscalía General entregó al gobierno un cheque por 2 mil millones de pesos.

”Cuello blanco”

“El dinero no solo proviene, de lo que se está recuperando, de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de ‘cuello blanco’, y es un procedimiento legal”, indicó el presidente López obrador.

El Indep

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue “creado” por decreto presidencial, pero en realidad fue un cambio de nombre: era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP. Ricardo Rodríguez, titular del Indep, recibió los recursos entregados por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

