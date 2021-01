Reino Unido exigirá prueba PCR a viajeros de México

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 15 de enero, los viajeros que lleguen a Inglaterra desde México deberán presentar un resultado negativo de prueba PCR, informó la Embajada británica en México, en su cuenta de Twitter.

La embajada detalla que la medida no aplica sólo a los pasajeros de avión, sino a quienes lleguen en barco o tren. Estos viajeros, explica, "deberán realizarse una prueba hasta tres días antes de su salida, y proporcionar evidencia de un resultado negativo de la prueba PCR antes de viajar".

Passengers arriving by ship, plane or train will have to take a test up to three days before departure and provide evidence of a negative PCR test result before they travel.

