Presuntos remeros de Xochimilco se burlan de muerte de “Chema” (vídeo)

MÉXICO.- Ocho jóvenes, presuntamente “remeros” de las trajineras de Xochimilco fueron captados en vídeo mientras intentaban demostrar que no hay fango que pueda causar la muerte de alguien, como ocurrió con el joven “José Manuel”, quien falleció el domingo 1° de septiembre.

El vídeo de 2:44 minutos se difundió en redes sociales.

“Nada más se ahogan los pend… aquí en Xochimilco. Si saben nadar y no hay ramas como dice la gente ignorante”, dice uno de ellos mientras se escucha música de reggaetón.

“Estas son las clases que según iba a dar el alcalde. La gente que se ponga chingona, si no sabe nadar que no se pare, para que no suceda lo qué pasó. Maldito muerto. Todos flotan menos Chema ”, concluyeron.