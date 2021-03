¿Cómo renovar una visa que expiró hace cuatro años sin entrevista?

MÉXICO.- La Embajada de Estados Unidos en México anunció que se extendió la elegibilidad de solicitantes que necesitan la renovación de su visa americana, por lo que no tendrían que pasar por la entrevista con un oficial consular.

La pueden renovar sin entrevista aquellos cuya visa expiró en los últimos cuatro años. Los solicitantes que buscan la visa de no migrante dentro de la misma categoría y cuya visa expiró en los últimos 48 meses, pueden ahora renovarla sin necesidad de una entrevista.

Antes solo eran elegibles aquellos cuya visa había expirado en los últimos 24 meses, por lo cual se duplica el tiempo del beneficio. Esta política se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Este cambio permitirá seguir procesando visas hasta que se reanuden las de primera vez, las cuales sí requieren que el solicitante pase por una entrevista. Por el momento se encuentran suspendidas.

La Embajada de Estados Unidos en México brinda citas.

El interesado llena su formulario DS-160 y se presenta en el CAS para actualizar su fotografía y reafirmar sus datos biométricos, sin visitar las instalaciones de la embajada o consulado.

Estos son los casos.

Puedes renovar tu visa de Estados Unidos sin entrevista si tiene menos de 48 meses de haber expirado. La visa a renovar sea de la misma categoría. Está disponible para visas: FM2, FM3, BCC, BBBCV, B1/B2, C1/D, F, I, J, M, O, P, R y TN.

El solicitante debe tener la visa anterior y no haber sido condenado por algún delito o deportado de Estados Unidos.

Los niños menores de 6 años están exentos de entrevista cuando sus dos padres son mexicanos,

Please visit our Global Support Services website (https://t.co/OkNXzGMJLN) for complete information on applying or renewing a nonimmigrant U.S. visa. pic.twitter.com/HidaXhiJv9