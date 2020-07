León Romero informó de las afectaciones causadas por la tormenta tropical "Hanna" en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde han fallecido tres personas y cuatro más se encuentran desaparecidas.



El funcionario federal señaló que hay 339 personas en siete refugios temporales y, de manera preliminar, suman 54 colonias con afectaciones.



Para ayudar a la población a enfrente este fenómeno natural, el titular de Protección Civil informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó el Plan DN-III, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) lo hizo con el Plan Marina, al igual que la Guardia Nacional tiene en marcha un plan de apoyo a la población para atender a las familias afectadas.



"Lamentamos profundamente los daños que genera la lluvia y caudales de esta dimensión; hay 54 colonias con afectaciones de manera preliminar; cuatro vías de comunicación afectadas con cierre parcial, ocho cierres totales carreteros, seis deslizamientos de tierra, 339 personas en siete refugios temporales; cinco cauces desbordados, un hospital afectado, que de inmediato autoridades del sector Salud, de la Sedena, Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ayudaron a restablecer las condiciones.



"Hay 87 personas rescatadas, 769 personas desalojadas. Desafortunadamente estamos dándonos a la tarea de localizar las cuatro personas desaparecidas, y nos duele mucho reportar que hay tres personas fallecidas y más de 320 afectaciones a la infraestructura pública", dijo.



David León informó que debido a que “Hanna” también ha afectado estados de la costa este de la Unión Americana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha dispuesto una serie de servicios para atender a los connacionales que pudieron haber sufrido alguna afectación en el territorio del país vecino.



El coordinador de Protección Civil pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y bajo ninguna circunstancia transitar por ríos.



"No hay que transitar, no hay que cruzar el cauce de un río, ni en una bicicleta, ni en un vehículo, ni confiar en nuestros animales para cruzar el cauce de un río. Es arriesgar nuestra vida y es arriesgar también la vida de los socorristas que tendrían que ir en nuestro auxilio".



Aseguró que el Sistema Nacional de Protección Civil continuará trabajando de manera permanente para atender todo el territorio, pero de manera muy particular a estas tres entidades del norte del país que han sufrido el impacto de "Hanna".