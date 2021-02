Reportan interrupción del suministro de energía eléctrica en el norte del país

Monterrey, Nuevo León, entre las ciudades afectadas por el apagón

MÉRIDA, Yucatán.- Reportan interrupción de energía eléctrica en la región norte del país; la ciudad de Monterrey, así como la zona metropolitana de Guadalupe, San Nicolás, y Apodaca, Nuevo León, entre las más afectadas por el apagón.

Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del Norte del país, (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional con ayuda de todos sus usuarios para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores. Agradecemos el apoyo de toda la ciudadanía ante esta contingencia. Se continuará informando al respecto.

A través de su cuenta en la red social Twitter el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitió una serie de mensaje pidiendo apoyo a la población para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria.

Enfatizó la solicitud para los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

