MÉXICO.— Esta sábado la reportera Dulce Soto, de Reforma, se convirtió en tendencia, luego de que intentará que el doctor Hugo López Gatell perdiera los estribos.

El extracto de la conferencia donde Dulce insiste en preguntarle sobre un tema que el doctor ya había repetido varias veces, hizo que el nombre de la joven se convirtiera en tendencia y en el objeto de las críticas de los usuarios de redes.

Este es el verdadero @HLGatell . Mintiendo en su respuesta a Dulce Soto porque no quiere reconocer que también mintió el 8 de abril, cuando presentó el “Modelo Centinela”. Vean cómo pierde los papeles y remata con un “No ponga eso en su nota”: pic.twitter.com/exsB9VFiYc

En un corto video que se ha viralizado la periodista Dulce se ha convertido en la más criticada de este sábado, pues muchos usuarios consideran que su insistencia sobre lo dicho en la conferencia se debe a su falta de atención a la misma.

Sin embargo, para muchos ha sido más honorable y a destacar, el ver como Gatell sobre llevó la insistencia de la reportera, a quien le pidió no difundir información errónea.

En el video se puede escuchar cuando el doctor le dice:

No(...) Hoy no ponga eso en su nota, no ponga hay que multiplicar por ocho o por 30, mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle(...) Esto cambia cada semana(...) añadió.