Reproche de activistas a AMLO

“No ha bajado” la violencia contra la mujer en el hogar

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Legisladoras y activistas en pro de los derechos de las mujeres reforzaron su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a afrontar con urgencia la violencia contra mujeres y niñas durante la pandemia por Covid-19, pero no pudieron hacer llegar su carta al mandatario, en Palacio Nacional.

La misiva, suscrita ya casi por 7 mil personas, no pudo ser entregada en Palacio Nacional, pues afuera solo hay datos de direcciones físicas y electrónicas de dependencias de Salud, Bienestar, Trabajo y Economía, pero no se informa dónde recibe comunicaciones la oficina del presidente o su secretaria particular, indicó la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.

Empero, dijo, las peticiones ya están planteadas en redes sociales con la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos, ahora se espera una respuesta del presidente. Reforzaron el llamado en una conferencia de prensa, en la que pidieron al mandatario rectificar, pues como jefe del Ejecutivo su opinión incide en las políticas públicas y en otros órdenes de gobierno.

Rocío García Olmedo, diputada local Puebla, destacó por ejemplo, que los dichos presidenciales que minimizan la violencia contra la mujer permean en otros funcionarios. “Hoy el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro (Morena), consideró el tema “como protagonismos que no tienen sustento. Es decir, se replica el mensaje del presidente en los estados”, expuso.

Wendy Figueroa, de la Red de Refugios, dijo que se requiere que desde el Ejecutivo haya voluntad, pues la protección a las mujeres necesita políticas permanentes y de Estado, no que acaben cada sexenio.

“Si bien el presidente dice que no hay denuncias, es porque las mujeres están con el agresor, les ha roto el celular, se les rompe la comunicación, no pueden salir a formalizar querellas, así que cuando concluya la cuarentena habrá una alza de demanda ante los servicios de protección, debemos estar preparadas y el gobierno no tiene ese plan”.

ContextoUna afirmación del Presidente

La activista Rosario Guerra recordó que el presidente López Obrador aseguró que la violencia contra mujeres no ha aumentado.

”Modelos patriarcales”

“La familia de la que nos platica Andrés Manuel no existe, o existe de forma muy reducida. Este tema ya cambió y la violencia no es más que una expresión para someter a las mujeres a los modelos patriarcales, es lo que tenemos que combatir”.

“Benefician al agresor”

“No vamos a poder avanzar con esa posición de AMLO”, dijo la diputada del PRI Cynthia López. La diputada Guadalupe Almaguer (PRD) expuso que las declaraciones del Presidente benefician solo agresor con la impunidad.