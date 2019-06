República al día

Hidalgo

Enfrentamiento

Un presunto delincuente muerto, dos detenidos y tres oficiales heridos fue el saldo de un enfrentamiento que se registró dentro del auditorio municipal de Zempoala, donde cinco sujetos ingresaron para robar los recursos del programa 65 y más.



COAHUILA

Mató a sus abuelos

Tras ingresar al Centro Varonil Penitenciario de Saltillo, el joven multihomicida de la colonia Latinoamericana, manifestó que asesinó a sus abuelos y a otras dos personas por venganza y no por cuestiones de herencia, como informaron las autoridades.



Morelos

Por tema presupuestal

Por un tema presupuestal desde la oficina central fue que no se habían arreglado los elevadores internos en el Hospital General del Issste en Querétaro. Esto, luego de la difusión de un vídeo grabado hace unos días donde se observa a camilleros bajando por las escaleras cargando el cuerpo de un fallecido.



Estado de México

Acusan a tres militares

Tres militares que trabajaban en el resguardo de instalaciones de Pemex fueron vinculados a proceso, con pruebas aportadas por el Ministerio Público ante un Juez de Control especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Almoloya de Juárez.



Nuevo León

Minimiza asesinatos

Luego de la jornada violenta que se registró el martes, con la muerte de 10 personas, el Secretario de Gobierno Manuel González minimizó los hechos y dijo que la mitad de los decesos no están vinculados con la delincuencia organizada.— Excélsior y Notimex