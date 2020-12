República al día

Oaxaca

Denuncian tortuguismo

La familia de Alexander Martínez, un joven de 16 años que murió por disparos de la Policía, denunció ayer que la Justicia ha sido “parcial, lenta y poco seria” en el caso, que despertó una movilización nacional. En rueda de prensa virtual tras la tercera audiencia intermedia en la ciudad de Tuxtepec, los padres de Alexander señalaron que de los cinco policías que participaron en los hechos, solo uno está preso, los demás siguen laborando.

Chiapas

Apoyos a desplazados

El Fideicomiso para la Salud de Niños y Niñas (Fisanim) y la agrupación “Cáritas” de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas entregaron despensas a 315 familias y cobertores a desplazados de comunidades originarias de Aldama, informó la actriz y activista Ofelia Medina.

Baja California

Dan de alta a gobernador

El gobernador Jaime Bonilla Valdez fue dado de alta ayer miércoles a las 4 de la tarde hora local (6 de la tarde tiempo del centro de México) del Hospital General de Tijuana, donde fue ingresado la noche del lunes tras resultar positivo a Covid-19.

Quintana Roo

Denuncian impunidad

A un mes de que policías de Cancún dispararan con armas de fuego para disuadir una protesta pacífica contra la violencia feminicida, no hay detenidos, no hay imputados, y los agentes que agredieron a manifestantes y abusaron sexualmente de otras jóvenes no recuerdan quién les dio la orden de arremeter ni han sido identificados, denunciaron Cecilia Solís y Roberto Becerril, dos de tres heridos de bala.

Tamaulipas

Lo sacan de alcantarilla

Un adulto mayor fue rescatado en Tampico del interior de una alcantarilla, donde se ocultaba del frío. Vecinos de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, conocida como “La Borreguera”, reportaron la presencia del hombre porque pensaron que estaba muerto.

Sonora

Vinculan a policía

Un policía del municipio de Cajeme fue vinculado a proceso por la Fiscalía Anticorrupción del estado, tras comprobar que despojó a un automovilista de 15 mil pesos, por negarse a darle una “mordida” de 2 mil pesos.

Puebla

Reforzará campaña

El ayuntamiento de Puebla reforzará la campaña para que la población aplique las medidas preventivas y protocolos sanitarios para contener la propagación del Covid-19. Con el semáforo epidemiológico en naranja, se mantendrán recorridos en mercados públicos, además de operativos para evitar fiestas o reuniones masivas.— El Universal y EFE