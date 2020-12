Rescatan a niño maltratado: su padrastro le quemaba las manos

TECÁMAC.- Un menor fue rescatado luego que realizaran la denuncia de que su padrastro de le quemaba las manos, además de proporcionarle otro tipo de abusos físicos y psicológicos, todo esto sucedió en Tecámac, Estado de México.

El familiar informó que se percató de los abusos físicos luego de que llegara a vivir a la misma casa que ellos, donde comenzó a ver que el padrastro le quemaba las manos con utensilios de comida; además lo dejaba dormir afuera de la casa.

La víctima es un menor de apenas ocho años.

Reconoció que no denunció todo lo que veía desde que llegó a vivir a esa casa por miedo a quedarse sin hogar, pero cuando vio que la violencia aumentaba cada día más, se animó.

“El 5 de diciembre, ésta persona se enojó muy cañón con este niño por una mentira, a mí no se me dijo nada y se le pidió al niño que no hiciera ruido, cuando se le estaba haciendo ese castigo que era este castigo, este hombre le quemó las manos con un aplanador de frijoles de metal, al rojo vivo le puso en sus manitas en sus palmas al niño”.

“Yo empecé que había el tipo reglazo o manotazo y cuando me metía, se me ponía un hasta aquí. Obviamente yo no quería meterme porque yo vivía aquí y con miedo a que me corrieran, no hacía nada. Hasta que empezó a aumentar el nivel de violencia, empezó a dejarlo a dormir fuera del cuarto en la azotehuela, fue cuando yo empecé a generar un conflicto con esta persona y a decirle a su madre que podría haber problemas legales”, narró el familia.

El familiar acudió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en donde de inmediato acudieron a verificar los hechos narrados en la denuncia, donde se percataron que efectivamente el pequeño contaba con distintas lesiones en las manos, por lo que de inmediato el menor quedó resguardado junto con sus hermanitos y su madre, a quien también se le llevará a cabo una investigación.